Doppio salto in un anno, te la senti?: Kosta Runjaic è l’uomo giusto | Firma per lo scudetto

Il tecnico tedesco è pronto a salire ancora di livello: in estate firmerà per lottare per la vittoria dello scudetto. Ecco con quale club.

Dopo essersi salvato quasi per miracolo alla fine della scorsa stagione con Fabio Cannavaro sulla panchina, l’Udinese sembrava poter confermare proprio il campione del mondo del 2006 alla guida della squadra. E invece quasi con un colpo di teatro, alla fine la società della famiglia Pozzo ha deciso di fare un cambio molto drastico.

Con grande sorpresa da parte di tutti, al comando della compagine friulana è arrivato un certo Kosta Runjaic. Sebbene all’inizio ci fosse tanto scetticismo sia da parte dei tifosi che da parte di tutti gli addetti ai lavori, a suon di buoni risultati il tecnico tedesco ha convinto tutti, tanto che si era iniziato anche a parlare di un Udinese in lotta per l’Europa.

A salvezza acquisita ora la squadra sembra aver mollato un po’ la presa. Ciò però non toglie quanto di buono è stato fatto dall’allenatore, che di conseguenza sembra aver attirato l’attenzione anche di qualche club di livello assoluto. Vediamo di quale stiamo parlando.

Doppio salto in meno di un anno per Runjaic

L’anno scorso di questi tempi Kosta Runjaic era alla guida del Legia Varsavia, club di tutto rispetto, che gioca in un campionato discreto, ma che ha comunque un livello ben diverso rispetto alla nostra Serie A. Di conseguenza in estate poi l’allenatore si è trovato a fare questo salto approdando ad Udine.

Salto che però come detto potrebbe essere doppio, visto che dopo un solo anno in Friuli una big del nostro campionato sembra interessata a lui. Stiamo parlando della Roma, che è alla ricerca di un nuovo allenatore per il dopo Claudio Ranieri, e che potrebbe decidere di affidarsi proprio all’attuale tecnico bianconero.

Concorrenza agguerrita per la panchina

E’ chiaro che ad oggi quella su un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa rimane una semplice ipotesi, come le mille altre che sono state fatte fino ad ora, e che portano dunque ad una concorrenza agguerrita per il posto alla guida della Magica.

Staremo a vedere dunque alla fine chi la spunterà. Runjaic però di sicuro è entrato nei pensieri di Claudio Ranieri e della famiglia Friedkin. E tutto questo può essere giudicato già come un successo assoluto.