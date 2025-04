Dalla medaglia d’oro a idolo del Wrestling: Kurt Angle oggi è finito in galera | Colpa di alcol e droga

Uno dei grandi idoli del Wrestling dei primi anni 2000 è finito in una situazione terribile: stiamo parlando di Kurt Angle.

Negli anni 80 e 90 il Wrestling divenne una vera e propria moda in Italia, conquistando grandi e piccini. L’ondata di popolarità arrivò soprattutto grazie alla trasmissione televisiva “Wrestling Mania”, che andava in onda su Italia 1 e mostrava gli incontri della World Wrestling Federation. I volti iconici come Hulk Hogan, The Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage e, più tardi, The Undertaker e Shawn Michaels divennero vere e proprie leggende anche per il pubblico italiano.

Il mix di spettacolarità, muscoli e trame da soap opera rese il wrestling irresistibile. I bambini collezionavano le action figures, imitavano le mosse nel cortile della scuola e si improvvisavano commentatori, prendendo spunto dallo stile esuberante di Dan Peterson, che divenne una voce simbolo del wrestling in Italia.

Negli anni 2000, con l’arrivo di SmackDown su Italia 1, l’interesse conobbe una seconda giovinezza. John Cena, Rey Mysterio e Randy Orton divennero nuovi idoli. Un altro volto che ha acquisito grande popolarità è stato quello di Kurt Angle. Ed è proprio lui che qualche tempo fa è rimasto invischiato in una situazione a dir poco terribile.

Kurt Angle tra i volti più noti del Wrestling

Prima di diventare noto per il Wrestling, Kurt Angle è stato un volto di spicco di lotta libera. In questa categoria infatti lo statunitense ha vinto prima il mondiale dei pesi massimi, e poi l’oro olimpico ai Giochi di Atlanta nel 1996.

Il successo però come detto è arrivato nella sua carriera da wrestler. Sebbene non ricoprisse il ruolo di uno dei personaggi buoni, i fan dello show lo hanno sempre apprezzato. Ed è per questo motivo che sono rimasti stupiti quando sono venuti a conoscenza di una incredibile situazione in cui è rimasto coinvolto diversi anni fa.

In galera per colpa di alcol e droga

Secondo quanto riportato da Wikipedia, nel giugno del 2013 Kurt Angle sarebbe stato arrestato in stato di ebbrezza a causa di possesso di Marijuana.

Al reato si è poi aggiunta l’aggravante di resistenza a pubblico ufficiale. Una situazione a dir poco incresciosa dunque per lui, dalla quale però ne è uscito pagando una cauzione di circa mille dollari, che non cancella comunque il reato compiuto.