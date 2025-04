Champions League: Aston Villa e Borussia per il miracolo | PSG e Barcellona vedono la semifinale

Torna in campo la Champions League - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Si giocano questa sera le prime due gare di ritorno dei quarti di Champions League. PSG e Barcellona partono in netto vantaggio sulle rivali

Torna in campo la Champions League con le gare di ritorno dei quarti di finale. Il calcio italiano attende con ansia la sfida del Meazza tra l’Inter e il Bayern Monaco, con i nerazzurri che partono dal vantaggio di 2-1 ottenuto una settimana fa all’Allianz Arena

Questa sera intanto sono in programma altre due gare, incontri dall’esito abbastanza scontato almeno per ciò che riguarda il match in programma al Signal Iduna Park di Dortmund tra il Borussia e il Barcellona.

I catalani partono dal roboante 4-0 rifilato ai tedeschi nell’andata, un risultato che di fatto vale il passaggio al turno successivo. Ai gialloneri servirebbe un autentico miracolo per ribaltare un verdetto che appare già stabilito.

In casa blaugrana viene data per certa la qualificazione tanto che l’interesse è rivolto più all’incontro del Meazza che al proprio: infatti Lewandowski e compagni affronteranno in semifinale la vincente dello scontro tra l‘Inter di Simone Inzaghi e il Bayern di Kompany.

Champions League, due gare dal verdetto segnato? Occhio all’impresa

Se la sfida di Dortmund non sembra poter riservare sorprese, si presenta invece con qualche margine d’incertezza in più la sfida tra Aston Villa e Paris Saint Germain. In questo caso si parte dal risultato di 3-1 a favore della squadra di Luis Enrique maturato al Parco dei Principi.

Il vantaggio dei campioni di Francia è rassicurante ma i ‘Villans’ stanno attraversando un eccellente periodo di forma, tanto da spingere il tecnico Unai Emery a dispensare fiducia e una buona dose di ottimismo per la gara di ritorno.

Champions, riflettori puntati su Birmingham: i Villans credono nella rimonta

Nonostante nella gara d’andata il Paris Saint Germain abbia confermato di essere pronto per puntare a vincere la prima Champions League della sua storia l’Aston Villa ha tenuto il campo abbastanza bene senza sfigurare.

A fare la differenza sono state le giocate dei singoli, da Kvaratskhelia a Doué, ma la squadra di Emery sembra credere alla grande rimonta puntando inoltre sul sostegno caloroso e incessante del pubblico del Villa Park. Il 3-1 parla a favore dei parigini, ma a differenza di Dortmund-Barcellona la qualificazione in semifinale è ancora in bilico. Non resta che attendere il fischio d’inizio.