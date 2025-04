Voglio riprendermi ciò che è mio: BOOOM GABIGOL | Torna in Italia per la Champions

L’ex promessa interista è pronta a fare ritorno in Serie A: un club vuole scommettere su di lui con l’obiettivo chiaro della Champions League.

Gabriel Barbosa, conosciuto come Gabigol, arrivò all’Inter nell’estate del 2016 con l’aura della giovane stella brasiliana destinata a brillare in Europa. Acquistato per circa 30 milioni di euro dal Santos, il suo arrivo fu accolto con entusiasmo dai tifosi, che vedevano in lui il nuovo fenomeno sudamericano. Tuttavia, la sua esperienza nerazzurra si rivelò ben presto fallimentare.

Inserito in un contesto tecnico e tattico caotico, con la compagine milanese che faceva molta fatica, il calciatore brasiliano faticò ad adattarsi al calcio italiano. Trovò pochissimo spazio, e segnò un solo gol, contro il Bologna. Le sue prestazioni non convinsero mai del tutto, complice anche un atteggiamento spesso giudicato poco umile e una scarsa disciplina tattica. Dopo un anno deludente, il club decise di girarlo in prestito a Benfica, poi nuovamente al Santos, dove tornò a brillare.

In seguito poi tornò in patria in maniera definitiva, dove ha ricominciato appunto a giocare di nuovo ai suoi livelli. Adesso però per il calciatore sembra essere arrivato il momento di tornare in Europa e più in particolare nel nostro campionato per far vedere di che pasta è fatto.

Nuova occasione italiana per Gabigol

L’idea di tornare in Serie A per prendersi una piccola rivincita fa gola non poco a Gabriel Barbosa, che accetterebbe di corsa una chiamata dal bel paese.

E proprio questa a quanto pare potrebbe giungere da una squadra di livello, decisa a lottare per la Champions League e che, a seconda dei risultati ottenuti in questo scorcio di campionato, giocherebbe la stessa competizione già il prossimo anno. Stiamo parlando del Bologna di Vincenzo Italiano.

Pronto a giocarsi le sue carte

In caso di qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie, i rossoblù avrebbero bisogno di un nuovo attaccante per rafforzare il pacchetto offensivo composto al momento da Santiago Castro e da Dallinga.

E in caso di partenza di uno dei due, le chance di un suo approdo al Dall’Ara aumenterebbero notevolmente. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, e se davvero Gabigol tornerà nel nostro campionato, per quella che al momento sembra una semplice voce primaverile.