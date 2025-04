Una scoperta devastante: OLTRE 200 MILIONI DI EURO ALLA UEFA | I club ricorrono in Tribunale

Più di 200 milioni di euro alla UEFA, ecco la scoperta che chiama in causa Ceferin. I club possono ricorrere in Tribunale.

L’organizzazione che amministra il calcio in Europa finisce sotto la lente d’ingrandimento della finanza, mentre le competizioni UEFA volgono alla volata finale. Ieri l’Inter di Simone Inzaghi ha strappato una vittoria fondamentale nei quarti di finale di andata della Champions League.

I nerazzurri hanno espugnato per 2-1 l’Allianz Arena ed ora avranno due risultati a disposizione su tre per centrare le semifinali della massima competizione europea. Altre due italiane sono ancora in corsa in Europa League e Conference League.

La Lazio di Baroni affronterà il Bodo-Glimt nei quarti di Europa League. Mentre la Fiorentina attende gli sloveni del Celije, nei quarti di finale di Conference League. La vittoria dell’Inter di ieri apre nuove speranze in ottica cinque posti nella prossima Champions League per le squadre italiane.

Oltre alla gloria ed al prestigio di sollevare al cielo un trofeo europeo, tanta attenzione è rivolta anche ai premi in denaro destinati ai club che arrivano in fondo alle competizioni. La UEFA per la sola Champions League di questa stagione versa quasi 2.5 miliardi di euro ai club che scendono in campo.

Ricavi UEFA oltre i 200 milioni

In tal senso fa rumore la notizia dei ricavi della UEFA nel corso del 2024. L’organismo che controlla il calcio nel vecchio continente ha totalizzato un utile che sfonda il tetto dei 200 milioni di euro.

Nel dettaglio sono 208,5 milioni di euro di netto portati a casa dall’organizzazione che ha la base a Nyon. Il fatturato della UEFA è cresciuto del 57% rispetto al bilancio del 2023, una grossa mano alle casse dell’organismo guidato da Ceferin l’ha data l’Europeo svolto in Germania la scorsa estate.

Ricavi UEFA, la posizione dei club

Il torneo continentale ha fruttato circa 2,5 miliardi di euro al fatturato della UEFA. Al netto delle spese sostenute il bilancio dell’ente che governa il calcio in Europa è lievitato fino a superare i 560 milioni di euro.

La crisi legata alla pandemia sembra un lontano ricordo dalle parti di Nyon, ma una nuova bega potrebbe arrivare a stretto giro di posta per Ceferin. Stante questo bilancio non è escluso che i club europei chiedano un cospicuo aumento dei premi per le competizioni UEFA. Una questione che potrebbe passare anche per le aule di Tribunale.