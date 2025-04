Traditi come Giulio Cesare: Dovbyk, che sgarro alla Roma | Resta in Serie A per 50 milioni

Il centravanti ucraino è pronto a lasciare la Roma per trasferirsi ai rivali, decisi a mettere sul piato ben 50 milioni di euro per accaparrarselo.

La Roma non ha avuto una stagione semplice. Nelle sue fasi iniziali infatti i giallorossi non sono riusciti ad ottenere i risultati sperati, tanto che prima dell’approdo di Claudio Ranieri sono stati esonerati Daniele De Rossi prima e Ivan Juric dopo. Ovviamente anche i giocatori avevano deluso parecchio. In primis i nuovi acquisti, arrivati a Trigoria con grosse aspettative.

Uno di questi era di sicuro Artem Dovbyk. Dopo l’eccellente stagione disputata al Girona, il centravanti ucraino aveva convinto la società capitolina ad investire più di 30 milioni di euro per portarlo nella Capitale, e come detto le sue performance non erano sembrate all’altezza. Dopo un primo periodo di adattamento però adesso il ragazzo sembra essersi finalmente integrato al meglio e sbloccato.

Dovbyk infatti sta segnando parecchio, e ha vinto addirittura il premio di MVP del mese in corso. Ed è proprio per questo dunque che diverse squadre stanno iniziando a pensare a lui per il futuro. Una su tutte, pronta a fare un grosso sgarro alla Roma, che adesso rischia di essere tradita da un suo uomo proprio come Giulio Cesare.

Dovbyk sul taccuino dei rivali giallorossi

Il centravanti romanista dunque piace a diversi club dopo la sua esplosione nella Capitale. Ce n’è uno di Serie A però che sembrerebbe pronto a fare davvero sul serio.

Stiamo parlando della Juventus. In estate la Vecchia Signora saluterà sia Kolo Muani, pronto a tornare al PSG dopo il prestito, e sia Dusan Vlahovic, che ha ormai finito il suo tempo in bianconero, e di conseguenza andrà alla ricerca di una nuova punta. E il nome di Dovbyk ad oggi sembra davvero uno dei più caldi.

Pronto un assegno da 50 milioni

Sebbene la Roma non sembra intenzionata a cedere il proprio bomber, davanti ad un assegno di circa 50 milioni di euro, la famiglia Friedkin potrebbe vacillare.

Vedremo dunque se la Juventus si presenterà a Trigoria con una proposta di questo tipo, visto che in casa bianconera le alternative non mancano. In primis un altro grande ex rivale, del Napoli, un certo Victor Osimhen. Il mercato ancora deve iniziare, ma c’è già tanta carne al fuoco.