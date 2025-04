Ancora una mazzata per il Manchester United: 4-1 dal Newcastle | Amorim ha tanto da fare

Una nuova batosta in Premier League per il Manchester United di Amorim. Il Newcastle si impone per 4-1.

Ennesimo passo falso per il Manchester United di Ruben Amorim, surclassato per 4 reti a 1 dal Newcastle, al St. James Park. I Red Devils non sembrano più in grado di vincere nelle ultime settimane, in campionato i tre punti mancano dalla metà di marzo, quando arrivò il 3-0 in casa del Leicester.

Lo United è arrivato alla trentaduesima giornata di Premier League dopo il pareggio maturato in casa del Lione, nei quarti di finale d’andata dell’Europa League. Anche in casa dei francesi i Red Devils sono stati beffati, visto che il gol del pareggio per 2-2 è arrivato all’ultimo secondo della gara.

La competizione continentale resta l’ultimo appiglio per salvare una stagione fin qui disastrosa in casa United. Come testimonia la posizione in classifica dei Red Devils, sono quattordicesimi in campionato, c’è tanto lavoro da fare per il portoghese Ruben Amorim.

L’ex tecnico dello Sporting Lisbona è arrivato a Manchester nel novembre dello scorso anno, per sostituire l’esonerato Erik ten Hag. Il portoghese deve fare i conti con una nuova batosta per i Red Devils, arrivata in casa del Newcastle.

Il Newcastle demolisce il Manchester United

Ad aprire le danze per la squadra bianconera ci ha pensato un pregevole gol di Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan ha sbloccato la gara con un micidiale destro al volo, dopo il prezioso assist di Isak. Nella prima frazione di gara il Manchester United ha trovato il gol del pareggio grazie a Garnacho.

Ma nella ripresa i Red Devils sono scomparsi dal campo. I Magpies hanno dilagato grazie alla doppietta di Barnes ed al gol di Bruno Guimaraes che ha fissato il punteggio sul 4 a 1. Newcastle che consolida così la sua posizione ai piani alti della Premier.

Garnacho non basta, tracollo United

Il tecnico portoghese ha puntato dito contro le distrazioni e gli errori dei suoi nel secondo tempo del St. James Park, ma ha anche annunciato di non preoccuparsi delle critiche che stanno piovendo intorno alle prestazioni del Manchester United.

Per salvare una stagione fin qui nefasta l’ultimo appuntamento utile per i Red Devils è fissato a giovedì sera. All’Old Trafford si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lione, si parte dal 2-2 dell’andata.