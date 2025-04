Zverev? No, Alcaraz? Nemmeno: Il nuovo rivale di Sinner è un altro | In 3 mesi gli ruba la corona

Un nuovo pretendente alla corona di Yannik Sinner si fa strada nel mondo del tennis. Zverev e Alcaraz spazzati via.

Da Montecarlo sono arrivate ottime notizie per Yannik Sinner, in attesa della scadenza della squalifica. La sconfitta del tedesco Zverev, per mano di Matteo Berrettini, ha consegnato al tennista altoatesino la matematica del ritorno in campo da numero 1 al mondo.

Il tennista romano ha sconfitto il numero 2 della classifica ATP in rimonta, con una gara perfetta a Montecarlo. Berrettini poi si è arreso di fronte al connazionale Lorenzo Musetti, che ha conquistato i quarti in due set. Nel frattempo in questi giorni Yannik Sinner tornerà ad allenarsi in via ufficiale.

Il classe 2001 infatti non ha avuto accesso alle strutture federali fino al 13 aprile, oltre a non poter competere con avversari professionisti. Dalla metà del mese Yannik Sinner tornerà ad allenarsi nei circuiti ufficiali, con il grande appuntamento degli Internazionali d’Italia appuntato sul calendario.

In vista del ritorno in campo il talento altoatesino deve anche guardarsi le spalle dalla concorrenza nella classifica ATP. Detto dell’ennesimo flop di Zverev, ora i fari sono puntati sul percorso di Carlos Alcaraz, numero tre in graduatoria ATP, in quel di Montecarlo.

C’è un nuovo rivale per Sinner

Lo spagnolo nei quarti di finale del torneo monegasco incrocerà un astro nascente del tennis mondiale. Non è un caso che si parli di lui come una prossima minaccia alla corona di Sinner, i numeri confermano le impressioni degli esperti del settore.

Questo giovane tennista è l’unico ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e tre i tornei 1000 dell’annata 2025. Dall’Australia, passando per Miami, e per finire con Montecarlo, dove sfiderà proprio lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Occhio Sinner: Fils scala la classifica ATP

Fari puntati su Arthur Fils, tennista francese classe 2004 e numero 15 nella classifica ATP. Nel 2023 il giovane tennista occupava la posizione n° 36 nel ranking, ora punta all’ingresso nella Top Ten. Sulla sua strada troverà un Alcaraz assetato di vittorie, per un match che si preannuncia molto interessante.

Arthur Fils, che compirà 21 anni a giugno, sembra avere tutte le carte in regola per mettere pressione al vertice della classifica mondiale nel giro di pochi mesi.