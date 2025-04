Pace fatta con società e squadra: Mourinho sarà il nuovo allenatore | Vuole vincere un altro trofeo

Pace ristabilita con società e squadra per José Mourinho. Il portoghese pronto a tornare in panchina per vincere trofei.

Ovunque vada finisce inevitabilmente sotto gli occhi dei riflettori, José Mourinho non ha bisogno di presentazioni nel mondo del calcio. Unico allenatore ad aver vinto le tre principali competizioni UEFA, oltre ad aver vinto ogni titolo disponibile in Spagna, Italia ed Inghilterra.

La sua ultima avventura in Serie A è stata sulla panchina della Roma. Lo Special One alla prima stagione in giallorosso ha rotto un digiuno di trofei lungo quattordici anni, conquistando la prima edizione della Conference League.

Nella seconda stagione all’ombra del Colosseo ha sfiorato la conquista dell’Europa League, perdendo la finale ai calci di rigore contro il Siviglia. Al termine della gara il vulcanico tecnico portoghese ha protestato contro la direzione di gara dell’arbitro Taylor, raggiungendolo nel parcheggio fuori dallo stadio per contestarlo.

L’ultimo episodio controverso è accaduto in Turchia, dove da quest’anno lo Special One allena il Fenerbahce. Il portoghese ha letteralmente preso per il naso Buruk, allenatore del Galatasaray dopo il derby perso in coppa. Mourinho dimostra di non cambiare mai ed in ottica futura potrebbero riaprirsi le porte per il ritorno su una prestigiosa panchina.

Mourinho torna dopo l’esonero

Nella sua lunga carriera, costellata dai successi, José Mourinho solo in una squadra importante non è riuscito ad alzare alcun trofeo, benché avesse conquistato la finale.

Nella stagione 2019-20, dopo le esperienze vincenti nel Chelsea e nel Manchester United, il portoghese viene ingaggiato dal Tottenham dopo l’esonero di Mauricio Pochettino.

Pace fatta con la società e Mourinho-bis

Nell’esperienza londinese José Mourinho non ha raccolto quanto avvenuto sulle altre panchine di Premier League. Benché il tecnico abbia risollevato la squadra nella prima stagione e conquistato la finale di Carabao Cup, che non allenerà in quanto esonerato, nel secondo anno.

Il Tottenham scelse di esonerare il portoghese prima della fine della stagione, e la Coppa di Lega venne vinta dal Manchester City. Ora gli Spurs non navigano in acque così sicure, ed il futuro di Ange Postegoclou è un rebus in vista della prossima stagione. In estate, visto anche la turbolenta avventura di Mourinho fin qui in Turchia, le strade tra i londinesi e lo Special One potrebbero clamorosamente incrociarsi di nuovo.