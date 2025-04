Nostalgia canaglia: Luis Alberto di nuovo in Serie A | Deciso a decurtarsi lo stipendio

La scorsa estate è arrivato l’addio alla Serie A per Luis Alberto, dopo sette stagioni nella Lazio. Ora può tornare a sorpresa.

Il trequartista spagnolo dopo aver passato sette stagioni nella Lazio la scorsa estate è stato ceduto all’Al -Duhail in Qatar. La cessione di Luis Alberto ha fruttato circa 12 milioni di euro nelle casse del club biancoceleste. Nella sua avventura nella capitale è stato per lunghi tratti trascinatore, fino a guadagnarsi i gradi di vice-capitano.

Il fantasista classe ’92, cresciuto nel Siviglia e con un passaggio anche a Barcellona e Liverpool, con la maglia della Lazio ha collezionato 307 presenze condite da 52 gol. Numeri importanti che testimoniano il legame tra lo spagnolo ed il club di Formello, salutato la scorsa estate dopo la rottura con la società guidata da Claudio Lotito.

Con la Lazio sono arrivate anche due Supercoppe italiane, nel 2017 e nel 2019, ed una Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Con la sua partenza destinazione Qatar il campionato italiano ha perso un centrocampista offensivo dotato di una notevole tecnica, dal mancino sempre imprevedibile.

Ma le strade del calcio sono infinite e la nostalgia dei palcoscenici della Serie A potrebbe funzionare da volano per un ritorno a sorpresa del fantasista in Italia. Attualmente il 32enne percepisce un alto ingaggio, sugli 8 milioni di euro, nel club arabo in cui milita.

Nostalgia Serie A per Luis Alberto

I numeri dell’esperienza in Qatar per il centrocampista offensivo non sono di certo esaltanti. Con la maglia dell’Al-Duhail Luis Alberto ha raccolto fin qui 27 presenze e 4 reti, con il club che insegue la capolista Al-Sadd a due punti in campionato.

In vista della sessione di calciomercato estivo si accendono i riflettori sulle manovre future di diverse squadre in Serie A. In particolare una delle sorprese di questa stagione potrebbe rompere gli indugi e chiudere un nuovo colpo ad effetto in entrata.

Luis Alberto torna in Serie A, il punto

Tra i club che potrebbero fare più di un pensierino al profilo del fantasista spagnolo spicca la suggestione Como. Il club lariano è tornato con ottimi segnali in Serie A, con la guida in panchina di Cesc Fabregas.

L’ex centrocampista spagnolo predilige l’uso di trequartisti nella sua manovra offensiva ed è riuscito a far rendere al massimo tanti calciatori fin qui. La condizione affinché l’affare vada in porto è che Luis Alberto accetti un abbassamento dell’ingaggio percepito fin qui.