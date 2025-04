Luciano Spalletti ‘stalker’: gravi accuse da un suo calciatore | “Mi controllava di notte”

Luciano Spalletti in versione ‘stalker’. Fanno il giro del web le accuse mosse dal calciatore allenato dal CT azzurro.

Non è mai stata una personalità banale quella di Luciano Spalletti, attuale Commissario tecnico dell’Italia. L’allenatore nato a Certaldo ha scritto pagine importanti nel calcio italiano, restando nella mente e nei cuori di tanti tifosi nelle piazze dove ha allenato.

L’apice della sua lunga carriera lo ha raggiunto all’ombra del Vesuvio, conquistando lo storico terzo scudetto del Napoli nella stagione 2022-23. Il tecnico nato a Certaldo in due anni sulla panchina dei partenopei ha prima centrato la qualificazione in Champions League, poi è riuscito nell’impresa di laurearsi Campione d’Italia.

Una carriera ricca di successi quella del toscano, partita da una piccola piazza come quella di Empoli. Il classe ’59 sulla panchina degli azzurri vinse una Coppa Italia Serie C, e conquistò la promozione nella serie cadetta. In una sola stagione Spalletti riportò la squadra toscana a giocare in Serie A.

I primi trofei pesanti della sua carriera arrivano però a Roma. Il toscano arriva nella Capitale nel 2005 e con la squadra giallorossa in quattro stagioni vincerà due Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. Quella squadra fu l’unica in Italia ad interrompere il dominio dell’Inter, per tre volte Campione d’Italia davanti ai giallorossi.

Spalletti in versione ‘stalker’

Oggi il tecnico toscano guida la Nazionale italiana ed è chiamato a conquistare il pass per il Mondiale nel 2026, dopo due edizioni senza gli azzurri. Sarà fondamentale la sfida alla Norvegia di giugno, un vero e proprio match da dentro o fuori per la compagine tricolore.

Tornando indietro nel tempo è spuntato sul web un aneddoto clamoroso che coinvolge il CT dell’Italia. A svelarlo un ex giocatore della Roma, oggi allenatore in vetrina nell’attuale Serie B.

Il blitz notturno di Spalletti

Parliamo di Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma ed oggi allenatore del Pisa. La squadra toscana è seconda in Serie B e sta accarezzando il sogno del ritorno nella massima serie dopo tanti anni.

Intervistato da ‘Cronache di spogliatoio’, l’ex centrocampista ha svelato un particolare aneddoto che coinvolge Spalletti. Al tempo dell’esperienza a Roma il tecnico piombò in piena notte in casa del suo calciatore. Aquilani ricorda: “Una volta mi suonò all’una di notte alla porta, era stato a cena da un collaboratore nel mio stesso palazzo. “Sono qui a controllare, che stai facendo?” Io dormivo, poi è andato via.“