Il Milan e il Mondiale 2006: dopo il ritiro scende in politica | Candidato sindaco in una metropoli europea

Dal Milan al Mondiale del 2006, fino alla discesa in politica dopo il ritiro. Candidato sindaco nella metropoli.

Non sempre l’attività dopo il ritiro dei calciatori continua ad avere a che fare con il mondo del pallone. Ci sono diversi esempi di ex protagonisti in Serie A e non solo, che hanno avuto alterne fortune nel mondo della politica. Il più clamoroso ci porta ad un simbolo del Milan anni ’90, che risponde al nome di George Weah.

L’ex attaccante, Pallone d’oro nel 1995, ha vinto due Scudetti con i rossoneri da autentico trascinatore. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo la sua carriera politica è stata in continua ascesa. Dai numeri sui campi di calcio è passato a ricoprire la carica di Presidente della Liberia, dal 2018 al 2024.

L’esempio dell’ex attaccante è quello più clamoroso intorno alle carriere politiche di ex calciatori, ma fioccano altri esempi importanti. Impossibile non citare Damiano Tommasi, ex centrocampista e vincitore di uno scudetto con la maglia della Roma.

L’ex calciatore, dopo una lunga parentesi alla guida della Associazione Italiana Calciatori, dal 2022 è il primo cittadino di Verona. Dal centrocampo alla carica di sindaco della città veneta, è stato eletto da indipendente in una lista di centrosinistra.

Ex Milan candidato sindaco

Ma non sempre le carriere politiche degli ex calciatori sono pronte a decollare. In Italia sono tanti gli ex protagonisti sul rettangolo verde, che poi non hanno sfondato tra gli elettori. Da Ciccio Graziani a Marco Tardelli, passando per Giovanni Galli e Paolo Rossi.

C’è un altro esempio di un ex Milan che ha tentato la scalata a sindaco di una metropoli europea negli anni scorsi. L’ex calciatore ha vestito la maglia del Diavolo per una sola stagione, portando comunque in bacheca una Supercoppa italiana nel 2004.

La parabola del calciatore, dal Milan alla politica

Parliamo dell’ex centrocampista francese Vikash Dhorasoo, che ha militato nel Milan nella stagione 2004-05. Appena dodici presenze in campionato per il calciatore, che verrà anche convocato dalla Francia nei Mondiali del 2006.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il classe ’73 si è presentato come candidato sindaco di Parigi. Il suo tentativo di diventare primo cittadino della capitale francese però si è rivelato un buco nell’acqua. Sostenuto dal partito di sinistra ‘La France Insoumise’, l’ex calciatore non è stato eletto.