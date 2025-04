Pugno duro, esperienza e vittorie: Joachim Low è il profilo perfetto | Firma in Serie A a fine campionato

L’ex commissario tecnico della Germania vuole tornare in panchina, e si è aperta la porta del nostro campionato: è il profilo perfetto per la società.

Tra i tanti profili interessanti di allenatori svincolati spicca di sicuro quello di Joachim Low. Dopo la fine della sua lunga avventura alla guida della nazionale tedesca, con cui ha vinto anche un Mondiale, il tecnico non ha trovato un nuovo incarico. O meglio, ha deciso di darsi una pausa.

Il calcio a volte può essere stressante, e per questo motivo è necessario molto spesso darsi un limite. Qualcuno però aveva addirittura pensato che il suo fosse stato uno stop definitivo, quasi un ritiro dalla panchina. E invece nelle scorse ore è stato lo stesso ex ct a dichiarare apertamente di voler tornare in pista.

Ecco perché dunque sono già partiti i rumors sul suo conto, e uno di questi porta dritto dritto alla Serie A. Un club del nostro campionato ha infatti individuato in lui il profilo perfetto per gestire la situazione complicata che si sta vivendo, ed è pronto a metterlo sotto contratto al termine della stagione in corso.

Low torna in panchina

Una delle squadre che senza dubbio cambierà guida tecnica in estate è il Milan. Reduce da un’annata a dir poco fallimentare infatti il club rossonero vuole rifondare completamente sotto tutti i punti di vista. Dalla rosa alla dirigenza, fino appunto alla panchina, dove Sergio Conceicao riceverà il benservito.

Detto ciò per ripartire il Diavolo ha intenzione di prendere un allenatore in grado di gestire al meglio le cose, che abbia il pugno duro, che sappia vincere e che possegga tanta esperienza. E proprio sulla base di questo identikit il profilo di Low, già sondato in passato, sembra uno dei più in linea.

Un segnale che rischia di scoraggiare la società

Anche se questo accostamento, che è un semplice rumors, potrebbe sembrare accostato, a diminuire drasticamente questa possibilità ci hanno pensato proprio le sue parole riportate da dnaoffside, che hanno indicato la volontà di tornare, ma in una nazionale.

”Naturalmente, sono sempre associato alle squadre nazionali perché sono stato allenatore della nazionale per molto tempo. Penso, in base alla mia esperienza, che sarebbe la cosa migliore per me, dato che sono stato lontano dal calcio di club per molto tempo ”