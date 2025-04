Non ti fanno giocare in Italia? Vieni da me: Bove, futuro deciso | Se lo prende subito il suo mentore

Edoardo Bove inizia a pensare ad un futuro lontano dalla Serie A, e il suo mentore è pronto a portarselo a casa: il suo futuro è già deciso.

Purtroppo abbiamo ancora tutti negli occhi quanto accaduto a dicembre scorso ad Edoardo Bove. Durante il match tra Fiorentina e Inter allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il centrocampista viola ha subito un malore improvviso. Al 17′ del primo tempo, dopo essersi rialzato da terra, Bove ha fatto alcuni passi barcollando prima di accasciarsi al suolo privo di sensi.

I giocatori in campo hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei soccorsi, con scene di grande apprensione tra compagni e avversari. ​

I medici sono intervenuti prontamente, utilizzando un defibrillatore per stabilizzare il giocatore, che è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi. Gli accertamenti iniziali hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e cardio-respiratorio.

Come ben sappiamo poi al ragazzo è stato impiantato un defibrillatore sotto cutaneo. Passata la paura per fortuna però adesso è tempo di pensare al futuro calcistico del ragazzo. Le regole in Italia infatti per il momento vietano a Bove di giocare in Serie A, e di conseguenza per lui si intravede un futuro all’estero.

Bove come Eriksen, costretto a lasciare l’Italia

Come accaduto ad Eriksen, che fu costretto dopo il malore patito durante gli Europei a lasciare l’Inter, anche Edoardo Bove potrebbe essere obbligato ad andarsene dalla Serie A.

In realtà ai piani alti della Lega stanno valutando se concedere un permesso al centrocampista, ma qualora questo non venisse concordato, il giovane giocatore dovrà iniziare a ragionare ad un futuro lontano dal bel paese per proseguire la propria carriera. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle ultime ore si è iniziata a fare avanti una seria possibilità per lui.

Un club fa sul serio per Bove

Di sicuro in caso di addio alla Serie A, si aprirebbero diversi scenari per il futuro di Bove. Uno su tutti però potrebbe presto prendere quota. Stiamo parlando della possibilità di approdare al Fenerbahce di José Mourinho.

Lo Special One infatti è stato proprio quello che lo ha lanciato tra i grandi, e lo accoglierebbe volentieri ad Istanbul. Ipotesi, nulla di più per il momento, che però non è affatto impossibile da realizzarsi.