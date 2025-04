Figli e figliastri a Maranello: Hamilton agevolato rispetto al compagno | Scuderia spaccata in due

I tifosi della Ferrari sperano di assistere prima o poi al riscatto della scuderia di Maranello. Intanto però infuriano le polemiche

Dopo tre flop consecutivi i tifosi della Ferrari confidano in un ritorno ad alti livelli delle vetture di Maranello. L’occasione è rappresentata dal Gran Premio del Bahrain, il quarto della stagione, in programma tra poche ore sul circuito di Manama.

I pronostici indicano ancora una volta, ed è inevitabile che sia così, le due McLaren e la Red Bull di Max Verstappen come favoriti d’obbligo della gara. In questo momento la SF-25 pare lontanissima dalle prestazioni delle due rivali.

A Woking e a Milton Keynes già pregustano una corsa a tre fra Norris, Piastri e il campione olandese per la conquista del titolo mondiale di Formula Uno. Ad oggi la Ferrari è decisamente fuori da questa lotta.

Intanto però a Maranello si cerca di trovare le giuste soluzioni per restituire almeno un briciolo di competitività alle Rosse. A causa dei pessimi risultati ottenuti finora le polemiche iniziano a farsi strada con inquietante frequenza.

Ferrari, la decisione di Vasseur scatena le polemiche: i tifosi insorgono

Ingegneri e e progettisti lavorano giorno e notte con l’obiettivo di apportare le modifiche adatte a far crescere la competitività della vettura. E proprio in occasione del Gran Premio del Bahrain sulla SF-25 di Hamilton saranno montati alcuni aggiornamenti.

La notizia, diffusa direttamente sui canali social della Ferrari, ha sollevato polemiche e discussioni tra i sostenitori della scuderia modenese. Non è dato infatti sapere per quali ragioni sarà solo il pilota inglese a sperimentare le novità e non Leclerc.

Ferrari, tutto su Hamilton? Gli indizi non lasciano dubbi

Sta di fatto che La Ferrari porterà il suo attesissimo primo pacchetto di aggiornamenti in Bahrein che sarà montato sulla vettura numero 44 del sette volte campione del mondo. Sir Lewis lo proverà in occasione delle prime Prove Libere così da diventare oggetto di una prima sommaria valutazione da parte del team.

La scuderia di Maranello ha deciso di mettere a confronto la SF-25 con gli aggiornamenti e quella senza: infatti mentre l’ex pilota della Mercedes testerà la Ferrari ‘aggiornata‘, nello stesso momento il giovane pilota svedese Dino Beganovic girerà in pista con la vettura priva del pacchetto di modifiche installato sulla macchina dell’inglese. Si spera che a Maranello abbiano preso la giusta direzione.