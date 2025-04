Distrutto da Urbano Cairo: “Lo faccia per la mia famiglia” | Implorarlo è stato inutile

Urbano Cairo decisivo nel mancato passaggio del calciatore alla concorrente in Serie A. Implorarlo non è servito a nulla.

Nella storia della Serie A abbondano i casi di trasferimenti saltati all’ultimo minuto nel corso del calciomercato. Nell’ultima sessione invernale ad esempio i riflettori si sono accessi sui mancati acquisti in casa Napoli. Il club partenopeo, che ha ceduto Kvaratskhelia al PSG, sembrava pronto a chiudere diversi colpi in entrata.

Dai nomi altisonanti di Garnacho od Adeyemi, fino all’arrivo di Danilo in uscita dalla Juventus. Il difensore brasiliano ha poi scelto di tornare in patria, mentre in attacco c’è stato solo l’arrivo last minute di Okafor dal Milan. Tornando alla Juve, a gennaio è uscito con insistenza il nome di Araujo dal Barcellona, ma alla fine il difensore ha scelto di restare in Catalogna.

Sulla sponda granata di Torino ci sono stati invece degli innesti importanti per il tecnico Paolo Vanoli. Il club guidato da Urbano Cairo nella sessione invernale ha prelevato Biraghi dalla Fiorentina, riportato in Serie A Elmas ed acquistato il giovane Casadei dal Chelsea.

Acquisti che si sono da subito messi in vetrina con il Toro, in particolare l’ex Napoli ha già segnato 4 reti in 7 presenze. La squadra granata occupa l’esatta metà della classifica in Serie A, a 40 punti a pari merito con l’Udinese.

Retroscena Cairo, no alla cessione

Il patron della squadra granata interviene spesso in prima persona in sede di calciomercato, sbilanciandosi sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Ci sono diversi esempi di trattative andate avanti come un lungo braccio di ferro con l’editore, alla guida del Torino dal 2005.

In questi venti anni il rapporto con la piazza granata è stato caratterizzato da alti e bassi, e non è mai mancato tra i protagonisti del calciomercato in Italia. In particolare emerge una trattativa fatta saltare all’ultimo dal presidente della squadra piemontese.

Era fatta con la Roma, ma Cairo dice no

Parliamo dell’attaccante David Di Michele, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2015. Oggi allenatore, l’ex granata ha svelato di essere stato ad un passo dalla Roma quando militava nel Torino.

Intervistato dal podcast ‘Doppio passo‘, Di Michele ha svelato: “Parlavo con Spalletti, mi aveva chiamato quando era alla Roma. Avevo fatto tutto, contratto e numero di maglia..” Poi l’intervento di Cairo: “Andai a parlare con Cairo, gli dissi di farlo per la mia famiglia, che avrebbe potuto essere la ciliegina sulla torta tornare a casa. Lui mi disse: “Non ti do a una diretta concorrente per l’Europa League.”