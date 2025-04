Da epurato a titolarissimo: Roma, arriva un rinnovo sorprendente | Intesa tra Ghisolfi e l’agente

Nella Roma reduce dal pari con la Juventus Claudio Ranieri ha recuperato alla causa molti giocatori della rosa. Uno di questi è una sorpresa

La serie di sette vittorie consecutive si è interrotta domenica sera contro una Juventus apparsa letteralmente trasformata sotto la guida di Igor Tudor rispetto a quella impresentabile ‘ammirata’ nelle ultime gare con Thiago Motta in panchina.

Il pareggio conquistato dalla Roma ha dunque un suo peso specifico, al di là di una classifica che ha visto i giallorossi scivolare al 7/o posto grazie alla vittoria a sorpresa della Lazio al Gewiss Stadium di Bergamo.

Non è un caso che Claudio Ranieri al termine del match contro i bianconeri, ai microfoni di Sky Sport e DAZN non abbia manifestato alcun tipo di delusione o disappunto. “Quando sai di non poter vincere devi evitare di perdere“, le parole del tecnico testaccino.

In effetti la squadra giallorossa ha rischiato di veder sfumare l’imbattibilità che dura ormai da quattro mesi: al gran gol di Locatelli al 40′ del primo tempo ha risposto in apertura di secondo tempo Eldor Shomurodov con un tocco ravvicinato da due passi.

Roma, ecco l’eroe meno atteso: tutto merito suo

L’attaccante uzbeko ha firmato così la rete del definitivo 1-1, la sua terza in questo campionato e la sesta in stagione tra Serie A e coppe varie. Un bottino in assoluto non esaltante, accompagnato però da un rendimento di gran lunga superiore alle aspettative.

A gennaio l’ex attaccante del Genoa è stato a un passo dalla cessione: lo volevano squadre impegnate nella lotta per la salvezza come Empoli e Venezia. Alla fine però è stato proprio Ranieri a chiederne a gran voce la conferma. “Se al suo posto non possiamo prenderne uno più forte, teniamo lui“, il diktat dell’allenatore.

Roma, accordo in vista per il rinnovo: tutti gli scenari

Anche in questo caso Ranieri ha avuto ragione, perché Shomurodov lo ha ripagato con qualche gol importante e alcune prestazioni più che soddisfacenti. Questo però non cambierà il futuro dell’attaccante uzbeko, che con ogni probabilità sarà ceduto l’estate prossima.

Il suo attuale contratto è in scadenza a giugno del 2026 e proprio in vista di un probabile trasferimento il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi è intenzionato a prolungargli il contratto per un’altra stagione, dunque fino al 2027. Per la cronaca, Shomurodov compirà 30 anni a giugno prossimo.