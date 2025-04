Un mese di stop per lo sciagurato infortunio: “Sono scivolato in camera” | Niente sfida con Sinner al rientro

Infortunio sciagurato ed un mese di stop per il tennista dopo Montecarlo. Niente sfida con Sinner al rientro.

Arrivano importanti aggiornamenti dal torneo ATP di Montecarlo, che coinvolgono direttamente anche Yannik Sinner. Il tennista numero 1 al mondo sta scontando la squalifica accordata con la WADA per il caso Closterbol. Il periodo di sospensione di tre mesi terminerà in coincidenza dell’avvio degli Internazionali d’Italia.

In vista del torneo al Foro Italico il tennista altoatesino è certo di tornare in campo ancora da numero 1 nella classifica ATP mondiale. La certezza matematica è arrivata grazie alla grande vittoria di Matteo Berrettini. Il tennista romano a Montecarlo è riuscito a ribaltare in tre set la gara contro Sascha Zverev, numero 2 della classifica ATP, e conquistare gli ottavi del torneo.

Il tedesco ha così perso matematicamente la chance di sorpassare Yannik Sinner prima del termine della squalifica, un’importante iniezione di fiducia per il classe 2001, pronto a ricevere l’abbraccio del pubblico casalingo a Roma.

Ma c’è un altro protagonista della classifica ATP che in quel di Montecarlo ha dovuto fare i conti con un infortunio sciagurato. Si parla di tre o quattro settimane di stop, ma la diagnosi potrebbe anche aggravarsi.

Infortunio in camera, ecco la ricostruzione

In quel di Montecarlo non mancano colpi di scena. Oltre alla rimonta di Berrettini sul numero 2 al mondo è avanzato anche Musetti, che sfiderà proprio il tennista romano negli ottavi di finale.

Tra i tanti possibili protagonisti che hanno dovuto tirare i remi in barca sulla terra rossa del principato c’è anche un francese, attualmente numero 20 nella graduatoria ATP. Il tennista è stato sconfitto ai trentaduesimi di finale da un avversario australiano.

Infortunio Humbert, ecco i tempi di recupero

Ugo Humbert è stato eliminato dall’australiano Popyrin in tre set, abbandonando già ai trentaduesimi il torneo di Montecarlo. Per il numero 20 al mondo c’è stato uno sfortunato episodio in camera, che gli ha procurato un infortunio alla mano.

Il francese ha raccontato alla stampa: “Sono scivolato in camera in hotel. Ero di fretta, sono caduto e ho sbattuto la mano contro il comodino.” Il medico gli ha consigliato di usare un tutore e riposare per almeno quattro settimane, ma il classe ’98 ha annunciato di puntare al rientro già a Monaco.