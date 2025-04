TERREMOTO RED BULL: tolti tutti i punti in classifica | Addio Mondiale

Scoppia il caos in Formula 1: la scuderia austriaca ha perso tutti i punti in classifica e può dire totalmente addio al sogno di vincere il Mondiale.

Andate in archivio le prime tre gare della stagione, adesso la Formula 1 si prepara ad accogliere il Gran Premio del Bahrain, che ci dirà di più sulle forze di questo mondiale.

In casa Red Bull ad esempio c’è tanta curiosità per vedere se dopo il successo del Giappone Max Verstappen si potrà ripetere, ma anche per capire quale sarà il risultato ottenuto da Tsunoda.

Tuttavia nelle ultimissime ore proprio la scuderia austriaca ha ricevuto una notizia a dir poco terrificante, che ha lasciato tutti senza parole: le sono stati tolti tutti i punti in classifica.

Red Bull sta succedendo di tutto

Non sono nuove le polemiche che vengono create ultimamente attorno alla Red Bull. Nello specifico, è la questione del secondo pilota che sta creando parecchio caos nella scuderia austriaca. Da tempo ormai, fin dallo scorso anno, la seconda vettura non riesce a rendere affatto come la prima.

Già Sergio Perez ha trovato pochi punti nella passata annata, mentre in quella attuale sia Lawson nelle prime gare, che Tsunoda in quella disputata nello scorso weekend, non sono riusciti ad ottenere buoni risultati. Di conseguenza qualcuno ha iniziato a lanciare una provocazione incredibile, ovvero che qualora non ci fosse Max Verstappen, la Red Bull non avrebbe praticamente punti in classifica. Ed è proprio a tal proposito che è stata creata appositamente una graduatoria di questo tipo.

Tolti tutti i punti in classifica

La pagina Instagram dna_f1_ ha creato una classifica di scuderie, che parte dallo scorso GP di Baku del 2024, la quale vede una scissione tra la Red Bull e Verstappen. In questa graduatoria, ai primi tre posti troviamo McLaren, Ferrari e Mercedes, mentre in quarta piazza c’è il solo Max Verstappen. La Red Bull invece, senza il suo fuoriclasse, si trova solo all’11esimo posto, con 9 punti.

Dunque da questa classifica si evince chiaramente che senza il campione del mondo in carica, alla Red Bull sarebbero azzerati tutti i punti in classifica. Una situazione terribile dunque per la scuderia, che deve cercare quanto prima di rendere competitiva anche la sua seconda vettura se vorrà tornare a competere per il Mondiale costruttori.