Roma, addio per sempre: Totti non tornerà | Troppa differenza di vedute

Le strade tra Francesco Totti e la Roma sembrano destinate a non incrociarsi in futuro. Ecco le parole dell’ex Capitano.

L’ex Capitano della Roma nei giorni scorsi è tornato alla ribalta delle cronache. Anni fa erano le sue giocate in campo ad animare gli spiriti di tifosi ed appassionati di calcio in tutto il paese. Dopo è arrivata l’epoca del gossip, che ha catalizzato le attenzioni sulle vicende tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Ora a far rumore è stato il viaggio realizzato in Russia da parte dell’ex numero 10 giallorosso. Francesco Totti ha raggiunto Mosca per partecipare all’evento RB Award, organizzato dal maggior portale nazionale di scommesse sportive.

Vista la situazione geopolitica sono arrivate diverse critiche nei confronti dell’ex attaccante della Roma e della Nazionale azzurra. Totti ha dribblato le polemiche dichiarando di aver raggiunto la capitale russa solo per partecipare ad un evento di lavoro.

E proprio in Russia, l’ex Capitano della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrano chiudergli definitivamente le porte per un ritorno in giallorosso. Il classe ’76 ha militato tutta la carriera con la maglia della Roma e dopo l’addio per due anni ha svolto un ruolo dirigenziale nella società guidata all’epoca da James Pallotta.

Totti-Roma, addio per sempre

I tifosi giallorossi lo salutarono in campo con commozione ed affetto, al termine della stagione 2017. Lo stadio Olimpico traboccava d’amore per salutare il suo simbolo, con una dedica emblematica in Curva Sud: “Totti è la Roma.”

Ma dopo la carriera calcistica, e la breve parentesi in dirigenza, le strade tra l’ex Capitano ed il club giallorosso non si sono più incrociate. Oggi la Roma è guidata dalla famiglia Friedkin, mentre l’ex numero 10 è impegnato in altri progetti.

Niente ritorno per Totti

Intervistato da Match Tv, l’ex attaccante ha parlato delle sue esperienze dopo l’addio al calcio giocato. Totti ha dichiarato: “Dopo aver chiuso la carriera sono stato dirigente per due anni. Poi ho fatto altre cose, ma ora vivo per il mio piacere.”

Ancora sulla vita fuori dal campo: “Ho sempre pensato che una volta terminata la carriera la mia vita sarebbe diventata subito tranquilla, ma per certi versi è peggiorata“. Poi la chiosa sul distacco dalla Roma attuale: “Prima mi identificavo completamente con la Roma, con tutta la squadra. Ora non è più così.”