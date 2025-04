Mazzata in casa nerazzurra: nuovo infortunio | Salta la decisiva sfida Champions

Prosegue la piaga degli infortuni in casa nerazzurra: un titolarissimo è costretto a rimanere ai box per una lesione nella super sfida Champions.

La stagione in corso è stata purtroppo molto ricca di infortuni. In tutti i campionati ci sono stati problemi fisici anche piuttosto gravi, che hanno costretto i calciatori ai box anche per un lungo periodo di tempo. La nostra Serie A non è stata ovviamente esclusa da ciò. Diversi grandi nomi infatti sono stati infortunati, e lo sono ancora, saltando gran parte della stagione.

Dai crociati di Duvan Zapata e Gleison Bremer, ai diversi guai muscolari di Pessina, passando ovviamente per il problema semi sconosciuto di Arek Milik, che non ha mai giocato quest’anno, e che continua a non essere a disposizione della Juventus. Ovviamente però le brutte notizie non si sono limitate alla parte iniziale della stagione, ma proseguono tutt’oggi. Proprio qualche giorno fa ad esempio Kouame si è rotto il crociato, per le lacrime dell’Empoli e di mister Roberto D’Aversa.

Mentre nelle ultimissime ore è arrivato un altro comunicato su un infortunio piuttosto serio, che coinvolge però un calciatore nerazzurro. Questo purtroppo a causa di una lesione dovrà rimanere in infermeria per diverse settimane, e soprattutto salterà la decisiva sfida Champions.

KO pesante in casa nerazzurra

E’ ovvio che gli infortuni e le indisponibilità condizionano pesantemente le scelte degli allenatori. Chiedere ad esempio a Simone Inzaghi, che nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions ha dovuto rinunciare a diversi titolari. Peggio è invece andata al suo rivale Vincent Kompany, che ha mezza squadra fuori.

L’altra squadra nerazzurra del nostro campionato però negli ultimi tempi si sta trovando ad affrontare quasi una vera e propria emergenza. Stiamo parlando dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che nelle scorse ore ha perso un altro elemento chiave della rosa.

Salta la Champions

Nei giorni scorsi anche Charles De Ketelaere si è infortunato. Il belga ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro.

Il calciatore nerazzurro dovrà rimanere ai box per diverso tempo, anche se non sono stati stabiliti con precisione i tempi di recupero. La cosa certa però è che l’ex Milan salterà la decisiva sfida valevole per la qualificazione in Champions tra Atalanta e Bologna.