Lazio, che schiaffo: 2-0 dal Bodo Glimt | Al ritorno serve un’impresa per passare il turno

Il 2-0 incassato dai biancocelesti all’Aspmyra Stadio complica la qualificazione in semifinale di Europa League. Baroni però non molla

La Lazio rischia di ricordare a lungo i due gol incassati da un illustre sconosciuto, il trentaduenne attaccante norvegese Ulrik Saltnes, una bandiera del Bodo/Glimt. I biancocelesti, forse condizionati dalle temperature polari e dal campo sintetico, hanno offerto la peggior prestazione di questo 2025.

Sta di fatto che il 2-0 a favore degli scandinavi rischia davvero di compromettere il cammino della squadra biancoceleste in questa edizione dell’Europa League. Un percorso fin qui a dir poco impeccabile, costellato da tante vittorie e prestazioni di alto profilo.

Per tutti i novanta minuti i romani sono stati in balia dei padroni di casa che a dire il vero avrebbero meritato un successo molto più ampio del 2-0 conclusivo. Senza almeno tre interventi decisivi di Christos Mandas la sconfitta avrebbe assunto i contorni di una disfatta.

Giovedì prossimo allo stadio Olimpico servirà una Lazio trasformata sotto tutti i punti di vista per ribaltare il risultato e centrare la tanto agognata qualificazione in semifinale. La buona notizia è il ritorno tra i titolari di Nicolò Rovella, pilastro insostituibile del centrocampo.

Lazio, un mezzo disastro: Baroni però crede alla rimonta

Al termine della gara di Bodo il tecnico dei romani, Marco Baroni, ha dispensato fiducia e ottimismo in vista del match di ritorno: “Tra una settimana sarà tutto diverso, dalle condizioni meteo a quelle del terreno di gioco. Vedremo una grande Lazio, ne sono sicuro“.

Per andare in semifinale è necessario vincere con tre gol di scarto: un’impresa non banale ma ampiamente alla portata di Castellanos e compagni. Proprio il ritorno in campo dell’attaccante argentino, reduce da un infortunio muscolare. induce all’ottimismo per la gara di ritorno.

Lazio, ora si pensa al derby: Baroni annuncia un grande ritorno

Prima di pensare alla sfida contro il Bodo Glimt l’attenzione in casa Lazio è rivolta esclusivamente alla gara più attesa dell’anno, il derby contro la Roma. Un match di vitale importanza nella corsa ad un posto in Europa per la prossima stagione.

Baroni manderà in campo tutti i titolari ad eccezione di Nuno Tavares, fermato dall’ennesimo problema muscolare. Per battere i cugini giallorossi la Lazio si affiderà soprattutto agli spunti dei due attaccanti esterni, Zaccagni e Isaksen. Si annunciano novanta minuti da vivere in apnea.