Cara Atalanta, è stato bello: Kolasinac non rinnova | Accordo con un’altra big di Serie A

Il difensore bosniaco è pronto a lasciare la Dea a parametro zero per trasferirsi in un altro top club del nostro campionato.

Dopo aver sognato addirittura lo scudetto, l’Atalanta sta vivendo un periodo di netto calo fisico e di risultati. La sconfitta con l’Inter prima della sosta sembra aver un po’ tarpato le ali alla compagine nerazzurra, tanto che adesso è tornato in discussione anche un posto Champions per il prossimo anno.

Oltre a ciò poi c’è da considerare anche il sempre più possibile addio di mister Gian Piero Gasperini a fine stagione, che sancirebbe la fine della sua lunga avventura alla Dea. È per questo motivo dunque che ai piani alti di Zingonia si sta ragionando su una possibile rivoluzione a fine anno, che coinvolgerebbe non solo l’area tecnica, ma anche la rosa.

Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che riguardano un calciatore in particolare. Stiamo parlando di Kolasinac, che è ormai da due anni un punto fisso dell’Atalanta, e che adesso è pronto a lasciare Bergamo. Ma il suo futuro sarà ancora in Serie A.

Nessun rinnovo di contratto per Kolasinac

L’ex Arsenal è uno degli uomini chiave di Gian Piero Gasperini, e l’addio del mister andrebbe a ridurre le sue chance di permanenza a Bergamo. Sia per carta d’identità che per volontà di dar vita ad un nuovo progetto infatti la società della famiglia Percassi è pronta dunque a liberarsi di lui.

Far ciò non sarà affatto complicato per i nerazzurri. Il contratto del bosniaco infatti scade proprio a giugno, e non sarà rinnovato salvo sorprese clamorose. Di conseguenza il 31enne a giugno sarà disponibile al trasferimento a parametro zero. E una big del nostro campionato vorrebbe cercare di prenderlo.

Ecco chi vuole Kolasinac

A parametro zero Kolasinac, visto anche quanto di buono ha fatto negli ultimi anni, sarebbe un affare per tutti. In particolar modo però a pensarci ci sarebbe l’Inter, con il solito Beppe Marotta pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo a zero.

Il bosniaco ha dimostrato di essere perfetto in una difesa a tre come quella di Inzaghi, che potrebbe dunque prenderlo per sostituire il quasi certo partente Acerbi.