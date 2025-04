Scandalo in Formula 1: gravi accuse per il pilota | Il Governo chiede giustizia

Scoppia un nuovo scandalo in Formula 1 e piovono gravi accuse per il pilota. Interviene anche il Governo.

Dopo il terzo Gran Premio della stagione scoppia un caso diplomatico intorno ad un pilota di Formula 1. Nel circuito di Suzuka è tornato alla vittoria Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull è riuscito a spezzare il dominio della McLaren.

Verstappen ha preceduto Norris e Piastri, che avevano dominato le prime due gare della stagione 2025. Ancora tante ombre aleggiano sulle prestazioni della Ferrari. Le due rosse sono uscite da Suzuka con il quarto posto di Leclerc e la settima posizione di Lewis Hamilton.

Non c’è stata la scossa auspicata dopo la clamorosa doppia squalifica arrivata in Cina. Fari puntati sulle prestazioni della SF-25, in attesa della quarta tappa del Mondiale, in programma in Bahrain il prossimo fine settimana.

Ma i riflettori della cronaca si accendono anche sulle vicende extra circuito in queste ore. Nel vortice delle critiche ci finisce un giovane pilota di Formula 1, su cui sono piovute gravi accuse ed anche un intervento da parte del Governo.

Bufera su un pilota di Formula 1

Un giovane talento della Formula 1 finisce al centro di un vero e proprio caso diplomatico dopo le sue parole in un’intervista che non sono andate giù a molti. La vicenda ha addirittura raggiunto il Senato, dove diversi politici hanno sollevato critiche e polemiche.

Ecco cosa è successo dopo le dichiarazioni di Franco Colapinto. Il talento argentino, pilota di riserva in casa Alpine, ha partecipato ad un podcast spagnolo scatenando una bufera con le sue dichiarazioni.

Caos Colapinto, interviene il Governo

Il pilota argentino classe 2003 è stato intervistato nel podcast ‘Nude Project’, ironizzando nei confronti dello stato dell’Uruguay. Il sudamericano ha scatenato diverse polemiche dopo le sue battute, che puntavano il dito contro l’Uruguay e i suoi cittadini: “Lì ci sono più argentini che uruguaiani.” Ed ancora: “L’Uruguay è una provincia dell’Argentina“.

Il pilota ha anche scherzato sul fatto che il mate e le empanadas siano prodotti tipicamente argentini. In seguito alle dichiarazioni il caso è arrivato fino al Senato dell’Uruguay. La politica ha accusato il pilota argentino, che prontamente ha rotto il silenzio via social scusandosi per l’accaduto.