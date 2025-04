Il ciclo è finito, la mia carriera no: Ancelotti lascia il Real | Ultimo ballo in Serie A

Il tecnico di Reggiolo è ormai a fine ciclo a Madrid, ma per lui è pronto un ultimo ballo in Serie A: vediamo in quale squadra.

Nella serata di martedì si sono giocate le prime due sfide di andata dei quarti di finale di Champions League. In una l’Inter ha ottenuto un grande successo a Monaco contro il Bayern. Il 2-1 maturato all’Allianz Arena mette una pietra importante in vista del ritorno previsto la prossima settimana a San Siro, e rende favorita a tutti gli effetti la squadra di Simone Inzaghi.

La seconda partita invece si è disputata tra l’Arsenal e il Real Madrid, e il risultato venuto fuori dopo il 90esimo è di quelli clamorosi. I Gunners si sono imposti con un netto 3-0 ai danni dei Blancos, che sono stati praticamente eliminati dalla competizione. Una mazzata tremenda dunque per Mbappe e compagni, che speravano di bissare il successo dello scorso anno.

Detto ciò è chiaro che con questa eliminazione sempre più probabile crollano totalmente le chance di Carlo Ancelotti di rimanere al Santiago Bernabeu. Criticato già ad inizio anno, il tecnico di Reggiolo è ormai arrivato a fine ciclo, e con tutta probabilità saluterà in estate. Tuttavia la sua carriera è tutt’altro che conclusa.

Ancelotti ha ancora voglia di allenare

Spesso e volentieri l’ex allenatore del Milan ha dichiarato che quella del Real Madrid sarebbe stata la sua ultima panchina della carriera. Ora che questo momento è arrivato però la promessa in questione difficilmente sarà mantenuta.

Come detto la sua avventura alla guida delle Merengues quasi sicuramente si concluderà a fine stagione, ma Carletto non ha affatto voglia di ritirarsi. Ecco perché nelle ultime ore si sono iniziate a scatenare diverse voci sul suo futuro, e una delle principali vede un suo clamoroso ritorno in Serie A.

L’ultima fermata di Ancelotti

Anche per quanto riguarda un suo clamoroso ritorno in Serie A le voci su Ancelotti sono diverse, ma come prevedibile i club che gli vengono maggiormente accostati sono due.

Uno è la Roma e l’altro è il Milan. Due sue ex squadre, che sono alla ricerca di un nuovo uomo per la panchina, e che con lui al comando potrebbero dar vita ad un nuovo ciclo.