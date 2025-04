Fabio, non è il momento di riposare: Cannavaro firma subito in Serie A | Chiamato per la salvezza

Nemmeno il tempo di essere esonerato dalla Dinamo Zagabria, che il tecnico è pronto a tornare in pista: in Serie A lo hanno chiamato per la salvezza.

Nella passata stagione Fabio Cannavaro ha allenato per la prima volta in Serie A. Essendo in una situazione alquanto critica, l’Udinese ha deciso di affidargli la panchina, e il tecnico napoletano è riuscito ad ottenere una salvezza per certi versi storica, molto complicata da raggiungere e arrivata solo all’ultima giornata.

Ciò nonostante però la società friulana ha deciso di non puntare ancora su di lui, e non gli ha rinnovato il contratto. Di conseguenza il campione del mondo del 2006 si è improvvisamente ritrovato svincolato. Situazione nella quale è rimasto fino alla fine di dicembre scorso, quando a sorpresa dall’estero è arrivata una clamorosa chiamata.

La Dinamo Zagabria infatti ha deciso di affidargli la panchina, e lui ha accettato di corsa. Un amore che però è durato meno del previsto, visto che nei giorni scorsi, dopo appena tre mesi in panchina e 14 partite, l’allenatore è stato esonerato. Ma la sua pausa potrebbe durare davvero molto poco, visto che dalla Serie A qualcuno si è già fatto avanti per provare a metterlo in panchina.

Richiesta per Cannavaro

Nemmeno il tempo di essere esonerato, che dunque Cannavaro potrebbe ricevere subito una nuova proposta. Dalla Serie A infatti c’è un club che ha intenzione di prenderlo per provare a fargli replicare il miracolo salvezza dello scorso anno.

Stiamo parlando del Venezia, che non vince ormai da troppe giornate, e che in caso di mancato successo sabato pomeriggio nella gara casalinga contro il Monza è pronto a dare il benservito ad Eusebio Di Francesco per giocarsi le residue carte salvezza con un altro allenatore, che potrebbe essere appunto Fabio Cannavaro.

Situazione critica, ma non irrecuperabile

Il Venezia al momento si trova al penultimo posto in classifica, anche se la distanza dal Lecce 17esimo, e dunque fuori dalla zona rossa, è di appena 5 punti. Una situazione complicata dunque, ma non impossibile da recuperare.

Ecco perché la scelta di affidarsi ad un nuovo tecnico, come magari Fabio Cannavaro, potrebbe essere quella più logica e importante per tentare una salvezza che al momento appare molto complicata.