Caro Guida, hai parlato troppo: RAPPRESAGLIA DEI TIFOSI | Richiesta immediata della scorta

Le dichiarazioni dell’arbitro Guida hanno scatenato discussioni all’interno del mondo del calcio e innescato la rabbia di alcuni tifosi

Hanno fatto discutere, come forse era inevitabile che fosse, le dichiarazioni rilasciate a Radio Crc da Marco Guida, uno degli arbitri di punta della CAN di Serie A. Il fischietto originario di Pompei, appartenente alla sezione di Torre Annunziata, ha affrontato diversi temi nel corso della diretta.

In primis ha manifestato tutto il suo sdegno per la vile aggressione di cui è rimasto vittima a Catania il diciannovenne arbitro siciliano Diego Alfonzetti, colpito con calci e pugni da sedicenti tifosi al termine di una gara tra Under 17.

“Quello che ha vissuto Diego è un attacco vile, vigliacco e disgustoso ma lui sa di poter contare sul nostro incondizionato sostegno. Anch’io ho arbitrato sui campi di provincia e so come ci si può sentire ad essere insultati per tutti i novanta minuti“.

I problemi secondo Guida sono soprattutto di mentalità e di mancanza totale di cultura sportiva, a volte anche per diretta responsabilità dei mass media: “Sono i giornali che rappresentano l’arbitro come la figura del nemico da insultare a prescindere“, ha sottolineato il fischietto campano.

Guida nel mirino dei tifosi, ‘colpa’ delle sue dichiarazioni

“Io non riesco a passarci sopra, non riesco a vedere una partita in cui i genitori dei ragazzi che giocano in campo a prescindere insultano l’arbitro, un ragazzino coetaneo dei loro figli. Io sono genitore di tre figli e credo fortemente che sia un qualcosa di profondamente diseducativo“.

Queste sue parole, oltre alle dichiarazioni relative al fatto che pur potendolo fare non dirigerà mai le partite del Napoli, hanno scatenato dibattiti e parecchie polemiche. “Noi siamo persone per bene: Maresca ed io abbiamo deciso di non arbitrare gli azzurri poiché a Napoli il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano“.

Guida, sale la rabbia de tifosi: social impazziti

“Non ci sono linee territoriali – ha concluso Guida – ma abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno“. Parole e dichiarazioni forti che non potevano non lasciare il segno. Infatti qualche ora dopo il suo intervento in radio alcuni tifosi hanno preso d’assalto i social.

La maggioranza dei sostenitori del Napoli ha criticato Guida, c’è anche chi lo ha accusato di mancare di rispetto nei confronti dei napoletani. Per fortuna però nessun tipo di minaccia è partita all’indirizzo del fischietto di Torre Annunziata. Meglio così…