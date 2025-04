Barcellona schiacciasassi: 4 gol al Dortmund e semifinale ipotecata | Contendenti avvisate

Il Barcellona ha schiantato in casa il Borussia Dortmund, nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Non c’è partita allo stadio Olimpico di Barcellona, la squadra blaugrana ha travolto per 4-0 i tedeschi del Borussia Dortmund nei quarti di finale d’andata di Champions League. Il primo atto del turno eliminatorio è stato ricco di gol ed emozioni e la squadra catalana dopo la sfida d’andata ha già un piede e mezzo nelle semifinali del torneo continentale.

La prestazione del Barcellona, guidato in panchina da Hansi Flick, lancia un monito anche alle contendenti per il titolo. I catalani sono nello stesso lato del tabellone dell’Inter, che ha vinto la sfida d’andata in casa del Bayern Monaco per 1-2.

Ad aprire le danze per i blaugrana ci ha pensato Raphinha, che al 25esimo del primo tempo ha appoggiato in rete il tiro di Cubarsi. La sinfonia del Barcellona è risuonata forte nella ripresa, con tre gol che hanno annichilito la squadra ospite.

Sugli scudi Robert Lewandoski, l’inossidabile attaccante ed ex di giornata, che ha realizzato una doppietta nella ripresa. La ciliegina sulla torta per i blaugrana è rappresentata poi dalla rete di Yamal, abile a chiudere il poker dei suoi al minuto 77.

Poker Barcellona e semifinale in tasca

Ora la squadra catalana si può considerare virtualmente già in semifinale di Champions League. La squadra tedesca dovrebbe compiere un autentico miracolo in casa la prossima settimana. Rimontare quattro reti ad un Barcellona così in forma sembra una sfida decisamente inarrivabile ad oggi per il Borussia Dortmund.

Il tecnico Flick ha espresso la sua soddisfazione nei confronti del risultato ai microfoni di Prime Video: “Quando performiamo così bene diventa semplice segnare tanti gol“. Ma l’ex tecnico della Germania ha anche tenuto alta la guardia in vista della sfida di ritorno.

Il ritorno è una semplice formalità, ma attenzione alle sorprese

Sulla semifinale ipotecata: “Non siamo ancora in semifinale, il calcio a volte è pazzo.” A risultato acquisito il Barcellona è apparso leggermente spento e sulle gambe, ma gli avversari non sono riusciti ad accorciare le distanze.

L’appuntamento è dunque al Signal Idunal Park di Dortmund la prossima settimana. La squadra blaugrana arriva al ritorno dei quarti di finale da stragrande favorita, grazie al poker di vantaggio accumulato tra le mura amiche.