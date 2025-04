Allarme rosso Fiorentina: infortunio terribile | “Lesione del legamento crociato”

Dopo il 2-2 contro il Milan la Fiorentina è pronta per i quarti di Conference League. Arriva però una brutta notizia per Palladino

La Fiorentina è pronta ad affrontare al meglio il rush finale di una stagione che potrebbe regalare grandi soddisfazioni alla squadra viola. I ragazzi di Raffaele Palladino nelle ultime tre giornate di campionato contro Juventus, Atalanta e Milan hanno conquistato la bellezza di sette punti.

Un bottino che consente allo scatenato Moise Kean e compagni di puntare con speranze concrete a una qualificazione in Europa, un approdo che in realtà può anche essere raggiunto attraverso la conquista della Conference League.

A tal proposito giovedì sera la Fiorentina scenderà in campo in Slovenia, a Celje, contro i gialloblu padroni di casa nell’andata dei quarti di finale della competizione. Un avversario ampiamente alla portata dei toscani, che a poche ore dal match devono incassare una pessima notizia.

Non è stata finora una stagione molto fortunata in casa viola: negli occhi dei tifosi sono ancora scolpite le immagini del malore che ha colpito a dicembre scorso Edoardo Bove nei primi minuti della sfida contro l’Inter capolista.

Fiorentina, l’infortunio è terribile: diagnosi devastante

Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi: il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma ha recuperato alla perfezione dall’arresto cardiaco e ci sono buone probabilità che la sua carriera possa proseguire, magari all’estero e non in Italia.

Il caso Bove continua a far discutere anche perché, dettaglio non trascurabile, Palladino ha perso il pilastro intorno al quale aveva costruito il suo centrocampo. Un vuoto che la società ha colmato con l’arrivo di Nicolò Fagioli nella finestra invernale di gennaio.

Fiorentina, altra tegola per Palladino: tornerà in campo il prossimo inverno

Nelle ultime ore sempre in orbita Fiorentina la notizia di un grave infortunio ha scosso tutto l’ambiente: nel corso della sfida contro il Cagliari Christian Kouamè, che a gennaio è stato ceduto in prestito all’Empoli, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Una tegola pesantissima per il ventisettenne attaccante ivoriano e per lo stesso club viola che confidava di cedere il giocatore a giugno a titolo definitivo. Il danno nell’immediato è ovviamente solo per l’Empoli che nell’ingarbugliata lotta per la salvezza non potrà contare su un attaccante imprevedibile e di talento.