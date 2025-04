Tu ti accomodi in panchina: Tudor cambia ancora le gerarchie | Rivoluzione tattica con il Lecce

Il tecnico bianconero è già pronto alla prima svolta tattica dal suo approdo a Torino: contro il Lecce ci sarà un’esclusione eccellente.

Nonostante il pareggio maturato allo stadio Olimpico contro la Roma, dalla Juventus sono arrivati dei segnali confortanti. L’1-1 ha fermato appunto la corsa della compagine giallorossa, ma ha allo stesso modo messo in mostra una grande prestazione per gli uomini di Igor Tudor, che nonostante il poco tempo avuto a disposizione sta cominciando a trovare la quadra della situazione.

Nel corso delle prossime settimane infatti vedremo sempre di più una Juve ad immagine e somiglianza del mister croato. Grinta, forza di volontà e tanta juventinità. Ed è ovvio che per cercare queste caratteristiche il tecnico continuerà a fare diversi cambiamenti.

Il primo importante in questa direzione dovrebbe arrivare già in vista di sabato sera contro il Lecce. L’allenatore ha infatti deciso di cambiare ancora le gerarchie, mettendo in panchina un elemento che fin qui è stato di fondamentale importanza per lui. Vediamo di chi si tratta e come verrà sostituito.

Cambiamento clamoroso con il Lecce

Da quando è approdato sulla panchina bianconera, Igor Tudor ha messo le cose in chiaro in alcune zone del campo. In particolar modo in attacco, il tecnico ha affidato le chiavi a Dusan Vlahovic, che sotto la gestione Thiago Motta era finito ormai ai margini. Al netto delle due buone prove della squadra contro Genoa e Roma però il serbo non è andato granché bene.

L’ex attaccante viola è sembrato quasi un corpo estraneo, non riuscendo mai a rendersi pericoloso. Di conseguenza dunque mister Tudor in vista della prossima gara in programma sabato sera contro il Lecce potrebbe optare per un cambio importante li davanti, schierando dal primo minuto Kolo Muani.

Altra bocciatura per il calciatore?

Qualora questa decisione fosse davvero confermata, per Dusan Vlahovic si tratterebbe dell’ennesima bocciatura, che andrebbe praticamente a sancire il suo addio definitivo a fine stagione alla Vecchia Signora.

Le voci in questo senso sono già parecchie, vista anche la sua situazione contrattuale, e la sua esclusione dunque sarebbe forse il definitivo segnale della fine della sua storia bianconera. Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose. Sabato ne sapremo di sicuro di più.