Rabbia Balotelli: rescissione immediata con il Genoa | Scelto il suo prossimo club

Dopo la rabbia social, arriva la rescissione immediata del contratto per Super Mario Balotelli con il Genoa, ma anche la decisione sul suo futuro.

Le speranze di vedere ancora in campo Mario Balotelli in questa stagione sono ormai totalmente terminate. Il centravanti italiano, arrivato nei mesi scorsi con la prospettiva di rilanciarsi e di dare una mano al Genoa in ottica salvezza, è ormai fuori dal giro squadra da troppo tempo.

Mister Patrick Vieira, allenatore con cui i rapporti non sono mai stati positivi, non lo vede, e sebbene almeno all’inizio aveva affermato di volergli dare una chance, convocandolo e facendolo anche entrare, ormai, complici anche i buoni risultati della squadra, non lo vede nemmeno più.

Tutto ciò comporta a diverse voci e indiscrezioni sia sul suo conto che su quello del Grifone, ma soprattutto nelle scorse ore ha visto proprio Super Mario spiegare per bene la situazione con un pesante sfogo social, che ha dato vita ad ulteriori rumors riguardanti un suo immediato addio al club ligure.

Rescissione immediata per Balotelli

”Qualcuno qui meriterebbe il Mario sedicenne. Così capirebbero cosa comporta veramente il mancare di rispetto”. Con queste parole l’ex attaccante di Inter e Manchester City si è sfogato sul proprio profilo Instagram. Dichiarazioni pesanti, che lasciano presagire, qualora ce ne fosse bisogno, ad una rottura totale con il Genoa.

Ed è per questa ragione dunque che si è iniziato a parlare di una rescissione immediata del contratto per Super Mario. Cosa molto probabile, soprattutto se consideriamo che all’orizzonte per lui c’è già una nuova avventura che lo attende. Vediamo quale.

Nuova avventura imminente per Super Mario?

In caso di rescissione con il Genoa, trovare subito un club per concludere la stagione sarebbe molto complicato per il giocatore, che a quel punto sarebbe costretto a rinviare ogni discorso al prossimo anno. C’è però un’opportunità che potrebbe consentirgli di scendere ancora in campo in questi mesi.

Stiamo parlando ovviamente della Kings League, dove diverse squadre, in particolare quella dei suoi amici Faina ed Enerix, sono pronte ad accoglierlo. Uno stabilimento diciamo temporaneo, giusto il tempo di rimettersi in forma e giocare, prima di provare a tornare in gioco a partire dalla prossima stagione in Serie A o in lidi minori.