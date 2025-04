Nazione cancellata dal Ranking FIFA: addio ai Mondiali 2026 | Infantino costretto dal regolamento

La Nazionale è stata cancellata dal Ranking FIFA e dice addio ai Mondiali 2026. Infantino ha le mani legate.

Il sogno dei Mondiali culla da sempre calciatori ed appassionati di calcio ai quattro angoli del globo. La prossima edizione della manifestazione iridata si svolgerà nel giugno del 2026, negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico. La Coppa del Mondo torna in America dopo l’edizione 2022 svoltasi in Qatar, per la prima volta nella storia nel mondo arabo.

La nuova edizione del Campionato Mondiale avrà importanti novità. La più evidente è rappresentata dall’allargamento del torneo a 48 squadre, contro le 32 ammesse in precedenza. Un assist non da poco conto per l’Italia, che negli ultimi due Mondiali è rimasta a guardare dopo esser stata eliminata nelle qualificazioni.

Sono già sette le Nazionali qualificate al torneo che si disputerà nel 2026, comprese le tre selezioni dei paesi ospitanti. Alle squadre americane si sono aggiunte Argentina, Giappone, Nuova Zelanda ed Iran. L’Italia per tornare a disputare il Mondiale dovrà affrontare il girone I, dove spicca la Norvegia come pericolo numero 1.

Oltre alla Nazionale di Haaland gli azzurri affronteranno Israele, Estonia e Moldavia. Solo il primo posto da il diritto ad accedere al Mondiale 2026, mentre la seconda classificata dovrà passare per i play off.

Nazionale fuori dal Ranking FIFA

I sogni e le ambizioni che culminano con il Mondiale a volte devono fare i conti con la dura realtà della propria nazione. La Russia per esempio è stata bandita sia dagli Europei che dai Mondiali del 2022, a causa del conflitto militare con l’Ucraina.

Gianni Infantino, numero 1 della FIFA, potrebbe però lavorare con la Federazione in ottica del reintegro, molto dipenderà anche dai prossimi equilibri geo-politici. C’è un altro caso invece dove il presidente FIFA non può fare nulla contro l’esclusione della Nazionale dai Mondiali del 2026.

Niente Mondiali del 2026

In Africa c’è un caso piuttosto spinoso che coinvolge la Nazionale dell’Eritrea. La selezione del paese del Corno d’Africa non disputa una partita ufficiale dal 2020, condizione che l’ha vista estromessa dal ranking FIFA.

La squadra africana non ha disputato neanche una gara delle Qualificazioni Mondiali, a causa del clima politico che si respira nell’ex colonia italiana. Le autorità locali infatti non permettono ai calciatori di disputare gare in terra straniera.