MEGA RISSA a fine partita: usate anche le bandierine del calcio d’angolo | Interviene la Polizia

Scene di ordinaria follia dopo il triplice fischio e mega rissa in campo. Succede di tutto prima dell’arrivo della Polizia.

Esplode la violenza in campo al triplice fischio. Invasione del manto erboso e maxi rissa tra le due fazioni di tifosi, che si sono affrontate utilizzando anche le aste delle bandierine del calcio d’angolo. Il tutto è avvenuto al termine di una combattuta gara, risolta allo scadere in favore della squadra ospite.

Le due tifoserie si sono affrontate apertamente nel mezzo del terreno di gioco, con le immagini riprese dagli altri presenti allo stadio che hanno fatto da subito il giro del web. Per ristabilire la calma, in una situazione che poteva precipitare in risvolti drammatici, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Il parapiglia scatenato al termine della gara ha aperto nuovi fronti di discussione sul tema della violenza nei campi di calcio. Anche la politica ha condannato il gesto, con le parole dell’assessore regionale allo sport che condannano senza mezzi termini quanto accaduto.

Gli agenti del Commissariato di zona sono ora a lavoro per individuare i responsabili del brutto episodio, avvenuto nel campionato di Seconda Categoria della regione Lazio.

Invasione e mega rissa in campo

La cronaca ci porta ad Itri, dove sabato 5 aprile si è svolta la gara tra I Briganti (di Itri) e l’Isola Liri. Tra pontini e ciociari non scorre buon sangue, e nel girone H ci sono tanti incroci tra piazze calcistiche più o meno calde.

L’Isola Liri è arrivata ad Itri già certa della promozione in Prima Categoria, grazie ad una stagione record fatta di 25 vittorie in altrettante partite. I Briganti dal canto loro sono stabili alla seconda posizione ed hanno tenuto la partita in bilico fino ai minuti finali.

Rissa al triplice fischio: interviene la Polizia

Al termine della gara le due tifoserie hanno invaso il terreno da gioco e messo in atto una mega rissa. Anche le aste delle bandierine del calcio d’angolo sono state usate come armi dai tifosi incappucciati. Per sedare la rissa e placare gli animi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Ora il Commissariato di Fondi sta lavorando per individuare i responsabili dello scontro violento al termine della gara.