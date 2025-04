Inter stratosferica: 2-1 al Bayern e gran vantaggio per il ritorno | San Siro infuocato tra una settimana

Prestazione superlativa dell’Inter che nell’andata dei quarti di Champions espugna l’Allianz Arena di Monaco. Al ritorno basterà un pareggio

Un’Inter formato gigante cancella l’imbattibilità interna del Bayern Monaco che in Europa non perdeva in casa da quattro anni e grazie al 2-1 firmato dai gol di Lautaro Martinez e di Frattesi mette una serie ipoteca sulla qualificazione alla semifinale di Champions League.

I campioni d’Italia hanno sfoderato una delle prove migliori di tutta la stagione proprio nell’occasione più importante, nella gara che tutto l’ambiente nerazzurro attendeva con il fiato sospeso e con legittime e giustificate ambizioni.

Contro i padroni di casa bavaresi, ampiamente competitivi nonostante le tante assenze di rilievo, Barella e compagni hanno disputato un match di rara intelligenza e qualità: sempre compatta e cortissima, concentrata dall’inizio alla fine, l’Inter ha interpretato alla grande i novanta minuti.

Anche nei momenti di maggiore sofferenza i campioni d’Italia non hanno mai perso distanze e misure in campo. E soprattutto hanno prodotto azioni e giocate da rimanere a bocca aperta, come in occasione del gol del momentaneo 1-0 realizzato da Lautaro Martinez.

Inter, un’altra battaglia al ritorno: semifinale a un passo

Al termine della partita in conferenza Simone Inzaghi ha gettato acqua sul fuoco dei fin troppo facili entusiasmi: “Questo è solo il primo tempo – ha ammonito il tecnico piacentino -, al ritorno il Bayern Monaco venderà cara la pelle e ci sarà da soffrire“.

In effetti da quando i gol segnati in trasferta non valgono più il doppio un successo fuori casa di misura incide meno in ottica del passaggio di un turno. Tra una settimana al Meazza l’Inter dovrà sudare le fatidiche sette camicie per approdare in semifinale.

Inter, qualificazione in palio: San Siro è già tutto esaurito

I tifosi nerazzurri sono pronti a trascinare la propria squadra verso quella che comunque va considerata un’impresa. Il Bayern Monaco infatti era, e forse lo è ancora, considerata una delle principali favorite per la conquista della Champions League.

Prima del ritorno contro Kane e compagni l’Inter affronterà sabato pomeriggio, sempre al Meazza, il Cagliari nel match valido per la 32/a giornata di campionato: non bisogna dimenticare che in ballo c’è anche il secondo scudetto consecutivo, il ventunesimo della storia del club. I nerazzurri devono centrare l’intera posta per mantenere i tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte che di certo non intende mollare.