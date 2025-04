Disastro a Maranello: rottura totale Leclerc-Ferrari | A fine stagione lascia il sedile

Si acuisce la crisi in casa Ferrari. I rapporti tra il team di Maranello e Charles Leclerc sono molto vicini alla frattura definitiva

Un avvio di stagione a dir poco scioccante. In casa Ferrari tutto ci si aspettava fuorché di dover fare i conti con un deficit di competitività tanto significativo nei confronti dei team rivali, McLaren e Red Bull in primis.

Nelle prime tre gare del campionato del mondo di Formula Uno disputate in Australia, Cina e Giappone le Rosse hanno tagliato il traguardo a distanze siderali dalle monoposto di Woking e di Milton Keynes.

A Shangai si è perfino materializzata la doppia atroce beffa delle squalifiche di Hamilton e Leclerc, un record al contrario nella storia del Circus mondiale. Insomma, quello che si è andato a concretizzare è uno scenario che neanche il più pessimista dei tifosi ferraristi avrebbe potuto immaginare.

Tutto questo caos devastante rischia di produrre gravi conseguenze, soprattutto nei rapporti interni alla squadra. Quello che secondo la stragrande maggioranza di tifosi e addetti ai lavori avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto, l’ingaggio di Lewis Hamilton, si sta rivelando un elemento disgregatore.

Ferrari, l’addio è definitivo: Leclerc sta per salutare

A fare le spese del ruolo di attore protagonista del pilota inglese nella scuderia è proprio Charles Leclerc: se il buongiorno si vede dal mattino il pilota monegasco, nonostante il recente ricchissimo rinnovo di contratto, potrebbe salutare Maranello molto prima del previsto.

Quanto accaduto lo scorso settimana a Suzuka suona infatti come un triste e inquietante campanello d’allarme: al termine della gara in cui è riuscito comunque a raccogliere un decoroso 4/ posto, il miglior risultato possibile, Leclerc ha confessato che la SF-25 attualmente non è in grado di fare molto di più.

Ferrari-Leclerc, è finita davvero? Le parole non lasciano dubbi

In base ad alcune notizie riportate dal Corriere dello Sport, la sera prima della gara in terra nipponica Leclerc avrebbe comunicato a Vasseur e agli ingegneri: “Basta, vado per la mia strada“, manifestando l’esplicita volontà di seguire una direzione tecnica autonoma per adattare la monoposto al suo stile di guida.

Una presa di posizione netta e tutt’altro che rassicurante in prospettiva futura. È questo il segnale evidente di una tensione crescente e quasi palpabile che può recare effetti a dir poco devastanti nel prosieguo della stagione. Tutto lascia credere che il rapporto fino a qualche mese fa saldissimo tra la Ferrari e Leclerc sia quasi compromesso.