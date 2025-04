Niente Paratici: il Milan ha trovato il nuovo direttore sportivo | Sgarro pesante all’Inter

Dopo che le chance di arrivare a Fabio Paratici sono ormai svanite, il Diavolo ha individuato il nuovo ds: è un grande ex interista.

Più passano le partite e i giorni, più la stagione del Milan prende le sembianze di un vero e proprio disastro. Nonostante il pareggio in rimonta ottenuto a San Siro contro la Fiorentina, la compagine rossonera ha dimostrato ancora una volta dei seri problemi sia sotto il profilo del gioco che sotto quello dell’atteggiamento.

Un ennesimo segnale che in estate ci sarà tanto lavoro da fare per la società sette volte campione d’Europa. Il primo tassello necessario per dar vita a questa rivoluzione in casa milanista sarà però ovviamente quello di prendere un nuovo uomo di fiducia all’interno della dirigenza. Da tempo ormai si parla infatti della possibilità di inserire nell’organigramma un direttore sportivo, figura che da tempo manca al Diavolo.

Proprio a tal proposito nelle ultime ore, dopo tante voci ed indiscrezioni, sono arrivate delle clamorose novità. Fabio Paratici, principale candidato ad accomodarsi ai piani alti di Milanello nel ruolo di ds, è ormai sfumato in maniera definitiva, tanto che la società ha individuato un altro profilo di spessore al suo posto. Si tratta di un grande ex interista.

Niente da fare per Paratici

Sebbene sembrava ormai tutto fatto per l’arrivo di Paratici a Milano, all’improvviso la trattativa tra le parti si è fermata. Il Milan infatti ha valutato il fatto che a causa della sua squalifica, l’ex dirigente della Juve sarebbe potuto tornare disponibile solo a fine luglio.

Ovviamente per costruire una squadra e tutto il resto c’è bisogno che il suo lavoro venga svolto già a partire dalle prossime settimane. Ed è proprio per questo motivo dunque che il club rossonero è pronto a spingere per un altro profilo che vada a ricoprire quel ruolo.

Il nuovo ds è un ex Inter?

Nelle ultime ore a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo milanista si è fatto anche il nome di Nicolas Burdisso. L’argentino, che ha giocato per diversi anni con la maglia interista, è visto come uno dei migliori giovani dirigenti in circolazione, ed è pronto a fare il grande salto dopo l’ultima esperienza alla Fiorentina.

Staremo a vedere dunque se sarà proprio lui il nuovo ds rossonero. Al momento queste sono semplici indiscrezioni, che non trovano grandi conferme.