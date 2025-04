Elmas da impazzire: il Torino lo riscatta e lo cede | Giocherà in Champions

Il Torino si gode un Elmas in grande spolvero al ritorno in Serie A. L’ex Napoli può finire a giocare la Champions il prossimo anno.

I numeri di Eljif Elmas promuovono senza mezzi termini la scelta del Torino di riportarlo in Serie A. Il centrocampista offensivo è stato sin qui trascinatore della squadra guidata da Vanoli, mettendo a segno 4 reti in 7 presenze.

Numeri da centravanti navigato, che fanno dimenticare l’assenza del bomber Zapata ed il periodo di appannamento del britannico Ché Adams. Il macedone è andato a segno anche nel pareggio della squadra granata contro il Verona, confermandosi come certezza nella sua nuova avventura in Serie A.

Il classe ’99 è esploso con il Napoli, con il quale ha collezionato 189 presenze e 19 gol nell’arco di cinque anni all’ombra del Vesuvio. I partenopei poi lo hanno ceduto al Lipsia, ma in Germania il fantasista ha reso al di sotto delle aspettative.

Ventidue presenze e nessuna reta per Elmas nel club controllato dalla Red Bull, prima del ritorno in Serie A, stavolta nel Torino di Vanoli. Il macedone è arrivato in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Elmas ancora in Serie A ma non al Torino

L’esborso che dovrebbe versare il Torino in favore del Lipsia è alto, 17 milioni di euro, ma le sue prestazioni potrebbero convincere Urbano Cairo in vista della sessione di calciomercato estivo.

E non è poi escluso che il patron della squadra granata, una volta riscattato il trequartista macedone, non lo ceda nuovamente in Serie A ad una cifra più elevata.

Derby Champions per Elmas

Sulle tracce del macedone potrebbero finirci diversi grandi club del campionato italiano in vista della sessione di calciomercato estivo. La sua tecnica, unita all’agilità ed alla duttilità sulla trequarti, lo rendono un profilo molto appetibile per i club che giocheranno in Europa.

A duellare per un posto in Champions League ci sono anche Lazio e Roma, sesta e settima in classifica e separate da due punti in favore dei biancocelesti, con il derby in vista. Proprio le due squadre capitoline potrebbero fiondarsi sull’ex Napoli in estate, finanziando il colpo con i soldi derivanti dalla qualificazione alla massima competizione europea.