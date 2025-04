Decisione ufficiale della FIGC: ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO | Arriva anche il comunicato

La FIGC ha preso una decisione ufficiale che stravolge la classifica. Esclusione dal campionato a stagione in corso.

Esclusione ufficiale dal campionato a stagione in corso, la FIGC ha sciolto ogni dubbio e confermato la più dura delle sanzioni. Classifica riscritta dalle decisioni della Federazione, che dopo aver applicato una penalizzazione da 19 punti, ha escluso la squadra dal campionato.

Una decisione che fa il paio con quanto già stabilito dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva stravolto la classifica a campionato in corso. Nelle scorse ore la Corte Federale d’Appello si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalla società sportiva.

Ed anche in fase d’appello l’esclusione del club a stagione in corso è stata confermata. I problemi finanziari ed amministrativi della società sportiva sono stati insormontabili davanti alla decisione della giustizia sportiva.

Il comunicato ufficiale della sentenza parla di inadempienze fiscali e debiti insoluti con assenza di documentazione relativa. Respinto dunque il reclamo presentato dalla società sportiva dopo la prima sentenza del Tribunale federale. Esclusione confermata e penalizzazione in futuro, ecco tutti i dettagli.

Esclusione dal campionato confermata

Il campionato perde dunque una squadra in corso d’opera, per altro è la seconda esclusione ufficiale decisa dai vertici giudiziari della FIGC in questa stagione. Inadempienze amministrative anche in questo caso, con una doppia esclusione a stagione in corso che ha rimodellato la classifica.

I risultati conseguiti dalle due squadre sono stati infatti annullati, con entrambe le compagini che hanno già chiuso la stagione a zero punti. Con la conseguenza di aver stravolto la classifica anche ai piani alti.

Caos Serie C: confermata esclusione

Il ricorso presentato dal Taranto contro l’esclusione dal campionato di Serie C è stato ufficialmente respinto dalla Corte Federale d’Appello. La squadra pugliese viene estromessa dal Girone C, al pari di quanto accaduto alla Turris il mese scorso.

La motivazione della sentenza punta il dito contro il mancato pagamento dei debiti da parte della società ionica. Il Taranto oltre ad essere escluso dalla stagione in corso, dovrà anche scontare una penalizzazione di tre punti in vista del prossimo campionato utile. La società pugliese non è riuscita a dimostrare che la compensazione dei debiti fiscali fosse valida.