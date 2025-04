Costretto a giocare per soldi: la denuncia di Zverev | Ha perso tutta la passione

Alexander Zverev non sta vivendo un grande momento di forma. Ora fanno discutere le sue ultime dichiarazioni.

Finora è stato un 2025 maledetto per Alexander Zverev. Il tennista tedesco non è riuscito a risollevarsi dopo la finale degli Australian Open, dominata da Jannik Sinner. L’altoatesino è poi incappato nella squalifica emessa dalla WADA sul caso clostebol, che lo terrà lontano dai campi fino agli Internazionali d’Italia, in programma a maggio a Roma.

La sospensione del tennista numero 1 al mondo aveva aperto le porte alla possibile rimonta del tedesco, attualmente alla posizione numero 2 del ranking ATP. Ma Zverev ha fin qui sciupato un’occasione dopo l’altra, dall’Argentina al Messico, passando per il Brasile. Ora il tedesco approda a Montecarlo in cerca di riscatto sulla terra battuta.

Nel Principato il tennista 27enne potrebbe incrociare Matteo Berrettini. L’atleta romano affronterà l’argentino Navone nei trentaduesimi di finale, ad attenderli nel turno successivo c’è proprio il tedesco, numero 2 al mondo.

Prima dell’esordio sulla terra battuta di Montecarlo, Sascha Zverev si è raccontato in una lunga intervista concessa a La Repubblica. Il tedesco ha analizzato il suo attuale momento di forma, parlando del prossimo rientro di Yannik Sinner e della concorrenza dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Zverev senza filtri prima di Montecarlo

Il tedesco è ritornato sulla delusione di Melbourne, ammettendo quanto dura sia stata la sconfitta inflittagli da Sinner. Sulla squalifica del numero 1 al mondo Zverev ha ammesso che i tre mesi di sospensione non sono un tempo enorme, e che si aspetta di ritrovare Sinner al livello degli Australian Open a stretto giro di posta.

Guardandosi alle spalle ed alla concorrenza di Alcaraz al secondo posto ATP, Zverev ha rimarcato come lo spagnolo abbia avuto alti e bassi nell’ultima parte di stagione.

L’ammissione di Zverev

Il tedesco ha confessato di aver trascinato la delusione australiana negli appuntamenti che lo hanno visto scendere in campo in Sud America. Zverev non si è nascosto dietro la voglia di restare a casa dopo la sconfitta di Melbourne, ma di non aver potuto rinunciare ai successivi eventi.

Ecco le parole del tedesco riportate da ubitennis: “Avrei voluto riposare ma gli affari sono affari. Gli appuntamenti erano programmati da tempo e non potevo tirarmi indietro. Intendiamoci, posti e pubblico eccezionali, però a volte stai meglio a casa.”