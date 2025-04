Annuncio UFFICIALE della Federcalcio: istituita una nuova regola | Si parte già dal prossimo turno

La Federcalcio cambia ufficialmente il regolamento già dal prossimo turno. Ecco l’annuncio ufficiale.

Cambia in corso d’opera il regolamento, la Federcalcio ha annunciato ufficialmente l’istituzione di una nuova regola da subito effettiva. Il gioco del calcio negli ultimi decenni ha visto l’introduzione di diverse norme che hanno modificato in maniera sensibile le dinamiche di campo e non solo.

Basti pensare all’introduzione del VAR, l’assistenza video e audio che accompagna da diverse stagioni i direttori di gara in giro per il mondo. Mentre a partire dalla stagione 2022-23 le sostituzioni sono passate dal numero di tre a quello di cinque, da effettuare in massimo tre slot oltre l’intervallo.

Una norma che ha sensibilmente modificato le dinamiche tecniche e tattiche, permettendo agli allenatori di sfruttare molto di più gli ingressi a gara in corso. Ultimamente l’ IFAB (International Football Association Board) ha annunciato nuove regole in vista della stagione 2025-26.

La modifica più importante riguarda il caso del portiere che trattiene troppo a lungo la palla. Per evitare perdite tempo, in caso l’estremo difensore impieghi più di 8 secondi, sarà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Cambia il regolamento, annuncio ufficiale

Lo scopo della nuova regola che coinvolge i portieri è quello di evitare perdite di tempo che congelano la tensione della gara. L’ottica è quella di evitare polemiche ed ingiustizie, sulla stessa onda delle nuove disposizioni sui tempi di recupero.

Ultimamente ci siamo abituati a vedere extra time che sforano i dieci minuti, una condizione impensabile fino a pochi anni fa. Ed il regolamento del campionato è stato stravolto ulteriormente dopo le discussioni e le polemiche nate da una particolare giocata in campo che ha scatenato il parapiglia durante la gara.

L’annuncio della Federcalcio

Parliamo di quanto accaduto a Memphis Depay durante la finale del Campionato Paulista tra il suo Corinthians ed il Palmeiras. L’attaccante olandese è salito sul pallone restando in equilibrio con i due piedi. In seguito si è scatenata una mini rissa che ha coinvolto le due squadre.

Ora la CBF (la Federcalcio brasiliana) ha annunciato una modifica ufficiale al regolamento. Chiunque salga con due piedi sul pallone verrà ammonito e la squadra avversaria potrà usufruire di un calcio di punizione. La giocata dell’ex Barcellona ha scatenato una modifica in corso d’opera del regolamento.