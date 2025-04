10 anni di squalifica: sanzione esemplare nel mondo del tennis | A Sinner è andata benissimo

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo - Ansa - Tuttocalcioestero.it

Jannik Sinner alla fine può tirare un sospiro di sollievo. Le ultime squalifiche inflitte dall’ITIA ad alcuni tennisti sono pesantissime

Ormai ci siamo. Tra meno di una settimana Jannik Sinner potrà tornare ad allenarsi liberamente, su qualsiasi campo e contro qualsiasi sparring partner. Un primo passo di vitale importanza verso il ritorno alla piena e totale attività agonistica, prevista in occasione degli Internazionali d’Italia.

Roma non vede l’ora di riabbracciare il fuoriclasse del tennis mondiale che nella lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport ha rassicurato tutti in merito alle sue condizioni fisiche, lanciando la sfida proprio in vista del torneo del Foro Italico.

Il fuoriclasse altoatesino ha ammesso, tra l’altro, che senza l’accordo con la WADA il rischio di incappare in una squalifica di gran lunga superiore ai tre mesi pattuiti con l’Agenzia Antidoping era terribilmente concreto.

Sereno, di buon umore, carico al punto giusto e pronto a stupire: così è apparso Sinner davanti ai microfoni della TV satellitare scatenando l’entusiasmo dei suoi tantissimi tifosi che non vedono l’ora di celebrare le sue nuove future imprese.

Jannik Sinner, la squalifica sta per scadere: poteva andare peggio

I tre mesi di stop sono stati il frutto dell’intesa cercata e poi raggiunta con la WADA, un accordo che Sinner ha tutto sommato accolto con moderata soddisfazione: “È un’ingiustizia, ma so che poteva andare anche peggio“.

Proprio così, il processo davanti al TAS avrebbe potuto riservare una sgradita sorpresa al tennista di San Candido. Sorpresa, si fa per dire, riservata ad alcuni tennisti ai quali sono state inflitte squalifiche a dir poco devastanti.

Sinner, maxi squalifica per cinque: tutti i dettagli

In questo momento il mondo del tennis deve fare i conti con due problemi irrisolti che ne mettono in discussione la credibilità. Il primo è il doping, il secondo sono le scommesse. Due autentiche piaghe che le massicce campagna preventive e informative non sono riuscite a sconfiggere.

Proprio in merito al ‘Fixing’, vale a dire le scommesse illegali, la ITIA (l’autority internazionale che ha assolto Sinner) ha inflitto di recente sanzioni pesantissime a cinque tennisti francesi accusati di aver truccato alcune partite. A Yannick Thivant, Thomas Brechemier, Gabriel Petit, Thomas Setodji e Hugo Daubias sono state comminate pene esemplari che vanno da una squalifica di 10 anni alla radiazione. Di fatto nessuno di loro potrà ambire a diventare un tennista di alto livello.