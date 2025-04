ULTIM’ORA FORMULA 1: nuovi controlli alla Ferrari | Hamilton e Leclerc tremano

Una Ferrari molto lontana dal vertice della classifica finisce ancora sotto inchiesta dopo il Gran Premio del Giappone. I tifosi sono furiosi

Un altro risultato a dir poco modesto e soprattutto la sensazione, sempre più sgradevole, di una totale assenza di prospettive da qui a breve e medio termine. In casa Ferrari il fine settimana in Giappone ha riservato solo delusioni e una conferma.

Il Gran Premio che si è corso sul classico circuito di Suzuka ha ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, che la SF-25 non è in grado di competere per il titolo mondiale di Formula Uno e che la distanza dalle rivali è molto più ampia di quanto si potesse immaginare.

Il 4/ posto ottenuto da Leclerc e il 7/o di Hamilton suonano come una resa incondizionata da parte della scuderia di Maranello, incapace finora di trovare le giuste soluzioni tecniche in grado di accrescere il livello delle prestazioni della vettura.

Mentre le rivali volano, ad oggi la McLaren e Verstappen sono irraggiungibili, le Rosse annaspano nelle retrovie. E la sensazione piuttosto netta è che anche domenica prossima in Bahrain sul circuito del Sakhir il Cavallino avrà un ruolo da comprimario.

Ferrari, scattano nuovi controlli: le Rosse in crisi

Come se tutto questo non bastasse è arrivata una notizia che ha fatto cadere le braccia ai milioni di sostenitori della Ferrari. Com’è noto la SF-25 è andata incontro dopo il Gran Premio della Cina ad una doppia, clamorosa squalifica.

I commissari di gara hanno infatti sanzionato sia Hamilton che Leclerc per ragioni diverse – il fondo eccessivamente usurato dell’auto dell’inglese e il peso irregolare di quella del monegasco – togliendo ad entrambi i pochi punti conquistati in gara.

Ferrari allo sbando, così non si può andare avanti

Ebbene, anche dopo il Gran Premio del Giappone la FIA ha voluto ricontrollare il pattino della SF-25. Come riportato dal portale dna_f1 per fortuna in questa circostanza non sono state riscontrate nuove irregolarità.

Sia l’usura del pattino che il peso delle Ferrari sono risultati conformi alle norme in vigore. Nel caso specifico, sempre secondo il portale specializzato, la Federazione internazionale ha riportato nel suo comunicato che ‘il plank e lo skid hanno subito controlli sulle auto con il numero 81,4,16,44,1,22,63′. Nessuna irregolarità, è doveroso ribadirlo, è stata riscontrata: la classifica del Gran Premio del Giappone è stata omologata.