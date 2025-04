Pietro Anastasi e il Mondiale saltato per uno scherzo | Colpito da un asciugamano: venne operato d’urgenza

Incredibile la vicenda che ha coinvolto Pietro Anastasi e lo ha portato a saltare il Mondiale. Tutta colpa di un asciugamano.

Pietro Anastasi è stato uno dei simboli inossidabili del calcio italiano a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. L’attaccante nacque a Catania nel 1949 e dopo l’esplosione in terra siciliana venne notato dal Varese. A soli 18 anni il calciatore lascia la Sicilia per trasferirsi in Lombardia.

In attacco Anastasi aveva delle caratteristiche uniche, per un certo verso assimilabili al concetto di falso nuove dei giorni nostri. Un attaccante centrale atipico, che svariava su tutto il fronte offensivo, dialogando con i compagni di reparto.

Dopo il Varese arrivò la chiamata della Juventus. Nel 1968 la squadra bianconera si aggiudicò l’attaccante per la cifra record di 650 milioni di lire. Il suo approdo alla Vecchia Signora rappresentò anche una sorta di simbolo, lui meridionale come i tanti operai emigrati a Torino dal Sud.

In campo la sua carriera prese il volo in bianconero, come testimoniato dai tre Scudetti vinti tra il 1971 ed il 1975. Anche in Nazionale azzurra Pietro Anastasi fu da subito protagonista. La sua carriera con l’Italia inizia negli Europei del 1968.

Anastasi e lo scherzo che costò il Mondiale

L’allora commissario tecnico Valcareggi lo schierò all’epoca ventenne nella finale dell’Europeo contro la Jugoslavia. L’incontrò terminò in parità e nella ripetizione del match Anastasi venne confermato in attacco, ripagando la fiducia del CT.

L’attaccante catanese segnò un pregevole gol nella finale contro la nazionale slava, che valse la conquista del Campionato Europeo. Due anni dopo ci sarebbe stato il Mondiale di Messico 1970.

Niente Mondiali per Anastasi

L’attaccante della Juventus era inizialmente stato inserito nella rosa dell’Italia pronta alla spedizione in centro America. Ma a far saltare la sua presenza ci ha pensato un fatto assurdo da raccontare col senno di poi. Tutta colpa di un asciugamano e di uno scherzo finito male.

Pietro Anastasi non partecipò ai Mondiali del 1970 dopo uno scherzo subito dal massaggiatore azzurro in fase di preparazione del torneo in Messico. L’attaccante subì un forte colpo con un asciugamano al basso ventre, costringendo l’atleta siciliano ad un’operazione chirurgica ai testicoli.