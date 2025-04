Non vi è bastato Koopmeiners?: Giuntoli compra ancora a Bergamo | 40 milioni sul piatto

Il direttore sportivo bianconero è deciso a pescare di nuovo in casa atalantina, con la speranza di non ripetere il flop Koopmeiners.

Il progetto Juve che ha preso vita la scorsa estate fino a qui si è rivelato un vero e proprio fallimento. I risultati e il gioco non sono arrivati, tanto che la società si è vista costretta ad esonerare mister Thiago Motta per lasciar spazio ad Igor Tudor, in modo di provare quanto meno a salvare la stagione.

Allo stesso modo poi anche tanti nuovi acquisti messi a segno dal ds Cristiano Giuntoli non hanno convinto a pieno. Uno dei principali è stato di sicuro Teun Koopmeiners. Il centrocampista arrivato dall’Atalanta per quasi 60 milioni di euro, è sembrato solo un lontano parente del calciatore ammirato a Bergamo. Poco incisivo, sempre fuori condizione e adesso fischiato anche dai tifosi.

Uno scenario che ha costretto nei giorni scorsi mister Tudor a spingere per una nuova preparazione per lui, in modo da provare a riaverlo al meglio per le ultime sfide della stagione. Detto ciò però si sa che le critiche nel calcio sono sempre feroci, e che dunque l’olandese è già stato etichettato come un vero e proprio flop. Ma di tutto questo il direttore sportivo juventino non sembra aver fatto tesoro.

Giuntoli ci riprova

Questa cessione ha riaperto il dibattito sul fatto che i calciatori che giocano nell’Atalanta, al di fuori del contesto nerazzurro non rendono come previsto. E’ successo in passato con i vari Gagliardini, Caldara, Cristante, e sta accadendo ancora proprio con Koopmeiners.

Ciò nonostante però come detto il ds Giuntoli non sembra volersi fermare, e in vista della prossima estate ha intenzione di acquistare un altro calciatore della Dea, per il quale è pronto a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro.

Altra super offerta per la Dea

In estate con tutta probabilità la Juve rivoluzionerà il proprio reparto offensivo. Kolo Muani tornerà a Parigi, mentre Dusan Vlahovic, vista la situazione contrattuale, verrà quasi sicuramente ceduto.

Di conseguenza i bianconeri avranno bisogno di un nuovo centravanti, e uno dei nomi che piace maggiormente a Giuntoli è proprio quello di Retegui, esploso a Bergamo. Pronta per il bomber della nazionale una proposta di circa 40 milioni di euro. La Dea accetterà?