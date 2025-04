Mister, corri in sede: pronta la bozza di contratto per Mazzarri | Si attende l’esonero del collega

Il tecnico toscano sta per tornare in panchina in questo finale di stagione: il contratto è già pronto e si attende solo l’esonero del collega.

Negli anni scorsi Walter Mazzarri è stato senza ombra di dubbio uno degli allenatori più importanti in Italia. Dopo aver condotto il Napoli in alta classifica infatti il tecnico è approdato all’Inter, dove però non ha avuto la stessa fortuna. In seguito all’addio proprio ai nerazzurri dunque la sua carriera ha avuto un lento declino.

Sta di fatto che comunque il mister toscano resta uno dei profili più esperti in circolazione, e che diverse squadre potrebbero ancora affidarsi a lui. Lo ha fatto lo scorso anno proprio il club azzurro, quando in piena crisi il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di richiamarlo. E a breve qualcun altro è pronto a spingersi in questa direzione.

A quanto pare infatti il mister è stato già chiamato in sede per firmare una bozza del contratto e mettersi subito al lavoro con la squadra. Prima di vederlo in panchina però deve arrivare l’esonero del collega, che è atteso a momenti. Vediamo però quale compagine è intenzionata a prenderlo.

Mazzarri chiamato con urgenza

Manca sempre meno alla fine della stagione in corso, e pensare a dei cambi di panchina per queste settimane finali sembra essere quasi un paradosso. In realtà però ci sono alcune squadre che vogliono provare a salvare il salvabile, e per far ciò puntano proprio su un cambio improvviso di panchina.

Tra coloro che hanno maggiore bisogno da questo punto di vista troviamo la Sampdoria. La sconfitta patita domenica in casa dello Spezia ha fatto sprofondare ulteriormente i blucerchiati in classifica, che adesso si trovano in piena zona retrocessione. Ecco perché in queste ore si sta parlando con grande esistenza di un esonero di Leonardo Semplici, con conseguente chiamata di un altro tecnico. E tra i nomi in lizza pare esserci proprio quello di Mazzarri.

Si attende solo l’esonero

La cacciata di Semplici dovrebbe dunque arrivare a breve, e a quel punto Mazzarri sarebbe pronto a fare ritorno sulla sponda blucerchiata di Genova.

Attenzione però a tutti gli altri nomi in lizza per la panchina. Su tutti quello di Beppe Iachini e quello del sogno Roberto Mancini.