La Serie A e Spalletti piangono: “Ritorno a luglio” | Niente sfida Mondiale con la Norvegia

Brutte notizie per la nazionale e per il nostro campionato: il calciatore ha ormai concluso la stagione, e non ci sarà per la sfida Mondiale con la Norvegia.

Manca sempre meno alla fine della stagione, e i club ormai in ogni partita venderanno cara la pelle per raggiungere i propri obiettivi. Tra la corsa per l’Europa, la lotta salvezza e le sfide scudetto, tutti i match rimasti risulteranno fondamentali ai fini del campionato. Anche per questa ragione gli allenatori vorranno avere a disposizione i migliori calciatori possibili.

Purtroppo però, soprattutto a causa degli infortuni, tutto ciò non sempre è possibile. Proprio nelle ultime ore infatti un allenatore del nostro campionato ha ricevuto la brutta notizia da parte di un calciatore. Il suo rientro è previsto solamente a partire dal prossimo mese di luglio. Dunque la sua stagione può considerarsi finita a tutti gli effetti.

Una tegola pesante dunque, per il suo club ma anche per la nazionale azzurra. Il ct Luciano Spalletti infatti sperava di poter recuperare il giocatore in questione per la sfida prevista a giugno contro la Norvegia, che sarà decisiva per il Mondiale. E invece dovrà rinunciarvi.

Infortunio molto serio per il calciatore

Sono stati tanti gli infortuni gravi a cui abbiamo assistito in questa stagione. Uno di questi ha riguardato Gianluca Scamacca. Il centravanti della Dea, rientrato dopo diversi mesi a causa della rottura del crociato, è riuscito a fare una sola presenza al ritorno, facendosi male nuovamente in maniera pesante.

Qualcuno aveva sperato comunque in un suo recupero prima della fine del campionato attuale, ma è stato lo stesso calciatore che ha parlato delle sue condizioni, rinviando ogni discorso alla prossima stagione. Di seguito le sue parole riportate da Alfredo Pedullà. ”Sono in vacanza diciamo. No, non è vero. Mi sto riprendendo, ma se ne parla a luglio oramai”.

I due tecnici lo riabbracciano il prossimo anno

Svaniscono così le chance sia per Luciano Spalletti che per Gian Piero Gasperini di poter riabbracciare il centravanti in queste ultime sfide della stagione.

Entrambi gli allenatori dunque lo riavranno a disposizione solo nella prossima annata calcistica. Con la speranza che non ci siano ripercussioni sia fisiche che psicologiche su di lui dopo uno stop lungo più di un anno.