CLAMOROSO WADA: cambiano tutte le regole | La squalifica di Sinner non è valida

Colpo di scena WADA e regolamento stravolto dopo la squalifica di Yannik Sinner. Ecco cosa può cambiare in futuro.

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Yannik Sinner entra nella fase più calda. Il tennista numero 1 al mondo nel mese di febbraio ha trovato un accordo con la WADA riguardante il caso clostebol. L’atleta ha dunque deciso di patteggiare con l’agenzia mondiale antidoping, scontando una squalifica di 3 mesi.

Il classe 2001 potrà tornare a disputare competizioni internazionali il prossimo mese, quando a Roma prenderanno il via gli ‘Internazionali d’Italia‘. Inoltre, a partire dal 13 aprile, il tennista altoatesino potrà tornare ad allenarsi in via ufficiale.

La sospensione accordata con la WADA prevede infatti che l’atleta squalificato non possa allenarsi con atleti professionisti o tesserati con federazioni che abbiano sottoscritto il codice WADA. Inoltre gli è proibito anche l’accesso ai campi di strutture federali o governative.

Le buone notizie per il tennista nato a San Candido sono arrivate comunque dal campo. I due inseguitori alla vetta della classifica ATP non stanno vivendo un ottimo momento di forma. Sia Zverev che Alcaraz non sono riusciti fin qui ad assaltare il primo posto nel ranking mondiale, mentre il torneo del Foro Italico si avvicina.

Colpo di scena WADA: cambiano le regole

La sospensione arrivata dopo l’accordo tra Sinner e la WADA ha aperto importanti fronti di discussione nel mondo del tennis e dello sport in generale. L’agenzia mondiale antidoping ha ammesso che per l’altoatesino c’è stata solo responsabilità oggettiva.

Ed il tema delle contaminazioni resta scottante, soprattutto dopo che l’agenzia mondiale si è riunita per la prima volta nel 2025, ecco le ultime sulle decisioni future del Comitato esecutivo.

Caos contaminazioni: cambia il protocollo

Il tennista numero uno al mondo è stato squalificato dopo esser entrato a contatto con lo steroide anabolizzante tramite il proprio fisioterapista. Quest’ultimo assunse un farmaco contente clostebol per guarire da una ferita e lavorò sul corpo di Sinner senza guanti.

Una situazione molto simile a quella studiata ed analizzata in casa WADA intorno a 32 nuotatori cinesi. Il ‘Rapporto Cottier’ ha seguito il caso degli atleti asiatici ed ora l’agenzia ha creato una squadra di lavoro per sviluppare le conclusioni. Il protocollo WADA sembra pronto a nuovi stravolgimenti a stretto giro di posta.