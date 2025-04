Lazio no, Serie A sì: Muller tratta in gran segreto | Colpo d’esperienza per l’Europa

L’esperto attaccante tedesco è pronto ad approdare a parametro zero in Serie A, ma la sua prossima squadra non sarà la Lazio.

Nonostante manchi ancora parecchio all’apertura del mercato estivo, le società si sono già messe al lavoro. Programmare i possibili colpi infatti facilita le operazioni ai club, mettendoli in una posizione di vantaggio per le possibili trattative. Nello specifico però in questo periodo dell’anno si parla in particolar modo degli affari a parametro zero.

Sono diversi i calciatori che a giugno vanno in scadenza di contratto, e che di conseguenza potrebbero diventare delle vere e proprie occasioni per i club. Uno dei nomi più importanti ed intriganti ad esempio è quello di Thomas Muller. Dopo una vita passata al Bayern Monaco infatti l’attaccante tedesco non rinnoverà, e dirà addio al club bavarese.

Proprio sul suo conto nel corso degli ultimi giorni infatti sono arrivate delle clamorose novità, che vorrebbero un suo approdo a titolo gratuito alla Lazio. Tuttavia, sebbene questa tipologia di trattativa sembrava anche ben avviata, qualcosa è cambiata in maniera improvvisa: Muller è pronto a trasferirsi in Serie A, ma non nel club biancoceleste.

Klose spinge, ma un altro club italiano vuole Muller

A spingere Muller verso gli Aquilotti ci sarebbe addirittura Miro Klose. L’ex bomber tedesco, con un lungo passato alla Lazio, sarebbe l’intermediario in questa trattativa, che garantirebbe alla società di Claudio Lotito un colpo di spessore assoluto.

In realtà però anche un altro club di Serie A sembra pronto a fare sul serio per accaparrarsi le prestazioni del giocatore, in modo da garantire al proprio allenatore un innesto pesante per il sogno europeo. Vediamo di quale si tratta.

Un progetto che attira il giocatore

Una delle squadre del nostro campionato che sembra avere le idee ben chiare per il futuro è il Como. La compagine lariana sta avendo una crescita graduale, e una volta ottenuta la salvezza nella stagione in corso si metterà al lavoro per ambire a traguardi migliori per il prossimo anno, come ad esempio l’Europa.

Per far sì che ciò accada dunque la società ha intenzione di portare sulle rive del lago profili di spessore, e uno di questi potrebbe essere proprio quello di Thomas Muller, che sarebbe davvero intrigato da questo progetto.