La Roma e quasi 100 presenze in Nazionale: dopo il ritiro diventa attore | Ha lavorato con Angelina Jolie

Dalla Roma alle quasi 100 maglie in Nazionale. Appesi gli scarpini al chiodo è diventato un famoso attore.

Dallo stadio Olimpico al set a fianco di Angelina Jolie. La parabola del calciatore, che conta quasi 100 presenze in Nazionale, lo ha visto calcare i più importanti campi da gioco europei ed a stretto giro di posta le luci della ribalta cinematografica.

La carriera del calciatore lo ha visto anche indossare per quasi cento volte la maglia della propria Nazionale. Sono 91 i gettoni raccolti con la selezione del proprio paese, conditi anche da 24 reti. Una cifra ragguardevole che lo inserisce nella quinta posizione di presenze nella storia della Nazionale.

Con le squadre di club l’atleta ha partecipato ai massimi campionati europei. Dopo l’esplosione in patria si è trasferito in Spagna. Dopo tre stagioni di buon livello nella Liga arrivò la chiamata della Roma, che nel 2003 gli fece assaggiare il clima della Serie A.

All’epoca la squadra giallorossa era allenata da Fabio Capello e vantava diversi campioni in rosa. A partire dal Capitano Francesco Totti, passando per Samuel e Panucci in difesa, con Emerson a centrocampo ed un giovane Daniele De Rossi.

La Roma, la Nazionale e il grande cinema

La stagione all’ombra del Colosseo fu in generale positiva per il calciatore classe ’79, seppur senza particolari sussulti. Il tabellino recita 29 presenze stagionali ed 8 reti messe a referto. Tuttavia la Roma non riscattò il cartellino dell’attaccante, che finì in Turchia al Besiktas.

Dopo la parentesi turca nuove avventure, prima in Ligue 1 nel Lione, poi in Premier League. Il calciatore ha terminato la carriera agonistica con il West Ham. Prima degli Hammers aveva militato anche con Stoke City ed Aston Villa.

Dalla Serie A al cinema con la Jolie

Riflettori puntati su John Carew, ex attaccante norvegese che dopo il ritiro da calciatore è sbarcato nel mondo del cinema. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2013, lo scandinavo ha partecipato da attore a due pellicole nel suo paese natale.

La prima opera è intitolata Hovdinger, del regista norvegese Asanti. Mentre nella seconda pellicola John Carew ha lavorato con star del cinema come Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. Parliamo del film Maleficent- Signora del Male, girato nel 2019 da Joachim Ronning.