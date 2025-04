CLAMOROSO INTER, calciatore urina durante la partita | I tifosi hanno visto tutto: scatta la maxi squalifica

Gesto terribile durante la partita dell’Inter, con un calciatore che ha addirittura urinato in campo: i tifosi hanno visto tutto e ora scatta una lunga squalifica.

L’Inter sta disputando una stagione davvero importante. La squadra allenata da Simone Inzaghi è in corsa su tutti i fronti. Dalla Coppa Italia, dove mercoledì ha giocato la gara di andata delle semifinali con il Milan, alla Champions League, dove invece martedì prossimo sarà di scena a Monaco di Baviera per la sfida al Bayern.

L’obiettivo numero uno però al momento resta il campionato. In Serie A i nerazzurri sono al comando della classifica, con soli tre punti di vantaggio sul Napoli secondo. Ed è proprio adesso che la compagine milanese proverà ad allungare il proprio vantaggio, in attesa della risposta partenopea.

Al momento infatti la Beneamata si trova in campo a Parma per la sfida valevole per il 31esimo turno di Serie A, ed è da poco iniziato il secondo tempo. La squadra di Inzaghi sta spingendo per portare a casa il risultato, anche se da qui al termine del match i ducali daranno di sicuro filo da torcere.

Un fatto increscioso che ha lasciato tutti senza parole

In attesa di conoscere il risultato del Tardini, e le conseguenti modifiche che ci saranno alla classifica di Serie A, nelle scorse ore è venuto alla luce un fatto assai increscioso, che ha visto un calciatore urinare in campo proprio durante un match dei nerazzurri.

L’episodio in questione risale a diversi anni fa, durante un match di Champions League disputatosi allo stadio Velodrome proprio tra l’Inter e il Marsiglia. E il giocatore in questione, il portiere Fabien Barthez, non è riuscito a trattenersi, lasciandosi andare dunque in campo. E sebbene sembrava che nessuno lo avesse visto, la realtà è stata ben diversa.

”Penso che nessuno se ne sia accorto…”

”Penso che nessuno se ne sia accorto perchè in quel momento tutti eravamo impegnati a seguire un’azione dall’altra parte del campo”.

Queste le parole di Barthez, riportate da tgcom24, a fine partita. In realtà però quanto fatto dall’ex portiere della nazionale francese è stato visto da tutto il mondo, tanto che anche i fotografi hanno ripreso il tutto. Non un buon modo di nascondersi dunque.